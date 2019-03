V. Lukša: jei laikysimės plano, mače su „Žalgiriu“ galime pasiekti teigiamą rezultatą

Būsimas varžovas gerai pažįstamas „Atlanto ekipos garbę šiemet ginančiam saugui Vytautui Lukšai. Alytuje gimęs futbolininkas tris sezonus vilkėjo žaliai baltus marškinėlius ir atstovavo sostinės klubui.



- Vytautai, per pirmus tris turus su „Atlanto“ komanda iškovojote vieną pergalę ir patyrėte du pralaimėjimus. Kaip vertinate sezono startą?



- Komanda į pirmas treniruotes susirinko likus kelioms dienoms iki pirmų rungtynių. Šiek tiek trūksta laiko susižaisti, geriau pažinti vienas kitą aikštėje. Manau, kad mums viskas dar prieš akis. Sezonas tik prasideda, bet pirmos trejos rungtynės tikrai leido suprasti, kad lengvų dvikovų šių metų čempionate tikrai nebus.



- Šeštadienį į Klaipėdą atvyksta Vilniaus „Žalgiris“. Kokios nuotaikos prieš rungtynes, kaip vyko pasiruošimas?



- Nuotaikos geros. Turėjome apie dvi savaites pasiruošimui šioms rungtynėms. Per treniruotes gerinome tiek fizinį, tiek taktinį pasiruošimą. Manau, kad esame pasiruošę priimti varžovus iš sostinės ir mesti jiems rimtą iššūkį.



- „Žalgiris“ per tris turus iškovojo septynis taškus ir šiuo metu yra antroje turnyro lentelės vietoje. Kokį įspūdį palieka varžovų žaidimas šiame sezone?



- Tarpsezoniu „Žalgirio“ komandos sudėtyje įvyko nemažai permainų. Vilniečiai sezoną pradėjo pralaimėjimu „Sūduvai“ LFF Supertaurės rungtynėse, praėjusiame ture tik pačioje dvikovos pabaigoje „Žalgiris“ išsigelbėjo nuo pralaimėjimo „Riteriams“. Kol kas būsimų varžovų žaidimas didelio įspūdžio nepalieka.



- Ko reikia, kad rungtynėse su „Žalgiriu“ pavyktų pasiekti teigiamą rezultatą?



- Manau, kad laukia tikrai įdomios rungtynės. Svarbiausia yra laikytis žaidimo plano. Jeigu aikštėje padarysime tai, ko iš mūsų reikalauja treneris, tikiu, kad galime pasiekti teigiamą rezultatą.



- Gal dar palaikote ryšį su buvusiais komandos draugais Vilniaus „Žalgiryje“? Ar prieš tarpusavio dvikovą nepatraukiate vienas kito per dantį?



- Iki šiol vis dar bendraujame su Sauliumi Mikoliūnu. Su juo kartu Vilniaus „Žalgiryje“ žaidėme 2015 ir 2016 metų sezonuose. Būna visko, kartais draugiškai patraukiam vienas kitą per dantį, o daugiau lietuvių, su kuriais būtume kartu žaidę Vilniuje, komandos sudėtyje nebelabai likę.



Rungtynės tarp Klaipėdos „Atlanto“ ir Vilniaus „Žalgirio“ Klaipėdos miesto dirbtinės dangos stadione bus žaidžiamos šeštadienį, dvikovos pradžia - 13 val.