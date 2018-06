Treneris C. Falchas: mūsų futbolo rinktinė nusipelnė Baltijos taurės titulo

Lietuviai atkaklioje kovoje, kurioje iš aikštės buvo pašalinti du žaidėjai, nugalėjo Latviją 1:0. Danielis Romanovskis pelnė vienintelį rungtynių įvartį nuo vienuolikos metrų žymos po to, kai Edvinas Baniulis buvo pargriautas baudos aikštelėje.

Tai buvo pirmasis rinktinės titulas nuo 2010 metų.

„Esu laimingas dėl vaikinų – jie dirba sunkiai ir jiems buvo labai sunku nemažai rungtynių, mums nesišypsojo sėkmė. Šiandien viskas praėjo gerai ir mes laimėjome. Tikiuosi, kad šis titulas padės mums įgauti daugiau pasitikėjimo. Į pergalę mus atvedė agresyvumas ir noras laimėti. Žinojome, kad turime laimėti, bet taip pat turėjome kontroliuoti žaidimą, nes praleidus įvartį būtų labai sunku”, – pasakojo C. Falchas.

Strategas tikino, jog jo auklėtiniai jautė spaudimą, kuris, iš dalies, susikaupė ir po ilgos nelaimėtų rungtynių serijos bei susidėjo su Baltijos taurės aplinkybėmis šiomis dienomis. Paskutinę pergalę lietuviai šventė praeitų metų birželį.

Treneris sakė: „Gargžduose susirinkę žiūrovai buvo fantastiški, bet pirmajame kėlinyje galėjome matyti vaikinų nervingumą – jie jautė spaudimą laimėti čia, namuose, kai Latvijai užteko sužaisti lygiosiomis. Tai buvo sudėtinga situacija, bet po mačo pasakiau vaikinams, kad juos labai gerbiu už tai, ką jie padarė. Jiems buvo labai svarbu iškovoti taurę, tai buvo galima matyti, kai jie šventė pergalę. Jie to nusipelnė”.

C. Falchas mano, jog ši pergalė gali būti puiki platforma žaidėjams pademonstruoti geresnį žaidimą ateinančiuose rinktinės mačuose Europos čempionato atrankoje rudenį. Lietuviai rugsėjį turės dvejas rungtynes namuose prieš Danijos ir Gruzijos rinktines.

„Dirbame labai sunkiai, stengiamės tobulėti bei gerinti savo žaidimo koncepciją. Turėjome 48 žaidėjus, kurie jau perėjo per šią sistemą ir šiandien buvo galima matyti, kad tie futbolininkai dabar yra pasiruošę išeiti į aikštę ir atlikti savo darbą. Ką mes padarėme šiandien, gali leisti mums turėti pasitikėjimo savimi judėti į priekį, to mums prireiks rugsėjo rungtynėse su Danija ir Gruzija namuose. Ir manau, kad tą pasitikėjimą savimi turėsime“, – dėstė C. Falchas.