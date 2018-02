„Trakų“ pergalių seriją nutraukė „Lyda“

Per 24 valandas antrąsias draugiškas rungtynes sužaidę „Trakų“ futbolininkai susitikimą su pirmoje Baltarusijos lygoje žaidžiančia Lydos „Lyda“ komanda baigė lygiosiomis 2:2.

Į du svečių įvarčius po pertraukos taikliais smūgiais atsakė Justinas Marazas ir Rokas Masenzovas.

„Normalu, kad kažkada pergalių serija baigtis turėjo. Vis tik, komanda gauna didžiulius krūvius, o žaisti dvi dienas iš eilės nėra lengva. Kita vertus, galiu pasidžiaugti, kad net tokiomis sąlygomis mes buvome kur kas arčiau pergalės“, - po rungtynių kalbėjo „Trakų“ treneris Olegas Vasilenka.

„Trakams“ tai buvo ketvirtosios rungtynės per dešimt dienų. Nepaisant to, žaidybinė kontrolė priklausė A lygos bronzos medalių laimėtojams. „Lydos“ ekipos uždavinys - bausti trakiškius kontratakomis. Net dusyk per pirmąjį kėlinį tai pasiteisino su kaupu. Vienas įvartis, beje, buvo įmuštas po skirto 11 metrų baudinio.

„Žiūriu į tai visiškai ramiai. Mes sprendėme savo uždavinius ir gavome papildomą informaciją. Žaidimo kokybė nebuvo pati geriausia, tačiau mums svarbiau matyti, kaip krūviai veikia komandą. Pamatėme, kad laikas truputį planą keisti“, - dėstė komandos treneris.

Vos prasidėjus antrajam kėliniui, „Trakai“ dar labiau sustiprino žaidimą aikštės viduryje bei tapo aštresni prie varžovų vartų. Sužaidus maždaug trečdalį kėlinį, į baudos aikštelę kirtęs J. Marazas buvo pargriautas. Netrukus jis pats realizavo baudinį bei sušvelnino atsilikimą.

Netrukus į „Lydos“ vartus buvo skirtas dar vienas baudinys, tačiau nukentėjusysis Ethienas savo šansu nepasinaudojo. Rezultatą 75-ąją minutę išlygino R. Masenzovas, kuris pasinaudojo puikiu Deivido Česnauskio rezultatyviu perdavimu.

„Dar vienas pliusas - mes nepasidavėme. Tai rodo, kad vaikinai yra tikra komanda. Net tada, kai nesisekė pirmas kėlinys, jie nenuleido rankų ir po pertraukos viską pakeitė. Tai yra labai svarbu. Visiems viskas gerai, kai sekasi, tačiau to norisi ir tada, kai nesiseka. Privalome išlikti šaltakraujiški ir vienas kitam dar labiau padėti. Šiandien aš pamačiau komandą, o tai man, kaip treneriui, yra labai svarbu“, - kalbėjo O. Vasilenka.

Per paskutines 15 minučių, Baltarusijos ekipa atsitraukė arčiau savo vartų, o „Trakai“ labai pavojingų epizodų nebesukūrė. Galbūt, būtų galima išskirti J. Marazo tolimą smūgį bei keletą kampinių, po kurių kamuolys galėjo atsidurti vartų tinkle.

Iki stovyklos Baltarusijoje pabaigos „Trakams“ liko keturios dienos. Penktadienį jie žais paskutines kontrolines rungtynes su Gardino „Neman“ ekipa. Vėliau pasiruošimą naujam sezonui tęs Vilniuje.

Iki naujojo A lygos sezono pradžios liko 19 dienų.