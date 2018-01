„Sūduvos“ peržiūroje gruziną pakeitė ukrainietis, atvyks kroatas

Lietuvos čempionų peržiūroje savo jėgas išbandys atraminis saugas iš Ukrainos, kurio pavardė nebus skelbiama, o peržiūroje dalyvavęs gruzinas Papuna Mosemgvidlišvilis neįrodė treneriams savo vertės ir jau išvyko iš Marijampolės.

Be to, netrukus į Lietuvą atvyks gynėjas iš Kroatijos, kuris turėtų pasirodyti aikštėje ketvirtadienį per kontrolines rungtynes su „Liepaja“.

Su „Sūduva“ toliau treniruojasi šilutiškis Julius Kasparavičius, į Marijampolę yra atvykęs ir 2017-ųjų Lietuvos čempionas Radanfah Abu Bakras, tačiau nauja sutartis su juo nėra sudaryta.