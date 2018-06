Sėkmės atveju, „Trakai“ Europos kampaniją pratęstų su Kazachstano klubu

Preliminaraus etapo nugalėtojai liepos 12 ir 19 dienomis kovos su Pavlodaro „Irtyš“ klubu, kuriame savo karjeros dalį praleido žalgirietis Georgas Freidgeimas.

„Komanda nuo to laiko, kai aš buvau, labai pasikeitusi. Liko vos keturi žaidėjai. Pasikeitė ir valdžia, trenerių štabas. Šiuo metu komanda nėra geriausios formos, neatranda šį sezoną savo žaidimo. Tačiau turi išlaikę komandoje savo lyderį Carlosą Fonsecą. Labai greitas, gerą driblingą turintis, sutraukiantis aplink save kelis varžovus žaidėjas. Jeigu „Trakai“ demonstruos kokybišką futbolą, kurį demonstravo praėjusių metų Europos lygos pradiniuose etapuose, manau, tikrai įveikiamas varžovas“, - fkt.lt svetainei kalbėjo G. Freidgeimas.

„Būtų normalūs burtai, jei patys gerai žaistumėm. Be to, kol kas anksti kalbėti apie Kazachstaną, nes dar laukia ir „Sūduva“, ir Velso komanda. Žinome ne vieną pavyzdį, kai pradedi galvoti apie kitą etapą, o net neįveiki to pirmojo“, - burtus komentavo komandos kapitonas Valdemaras Borovskis.

„Trakams“ dar nei karto neteko žaisti su klubu iš Kazachstano, o pavykus įveikti ir šį barjerą, Lietuvos atstovų lauktų „Rudar Pljevlja“ (Juodkalnija) ir Belgrado „Partizan“ (Serbija) poros nugalėtojas.