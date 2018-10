Rumunija – nuolatinė Lietuvos rinktinės varžovė

„Galiu pasakyti, kad Lietuvos rinktinė yra kieta varžovė kiekvienai komandai. Šiame turnyre nebeliko lengvų mačų. Tačiau visą lietuvių analizę aš pateiksiu savo komandai prieš rungtynes”, – sakė Rumunijos rinktinės treneris Cosminas Contra.

„Rumunijos rinktinė – labai agresyvi, techniška komanda, kuriai patinka kontroliuoti kamuolį”, – trumpai apibūdino ketvirtadienio varžovus Lietuvos rinktinės strategas Edgaras Jankauskas.

Lietuvos ir Rumunijos mačas LFF stadione Vilniuje vyks ketvirtadienį nuo 21.30 val. Žiūrovai kviečiami atvykti anksčiau ir pramogauti specialioje zonoje. Bilietus platina „Tiketa”.

Iš pirmojo komandų krepšelio tekusi Rumunijos rinktinė yra varžovas, su kuriuo Lietuvos rinktinei teko susitikti daugiausia, lyginant su kitais grupės oponentais. Lietuvos ir Rumunijos rinktinės iš viso susitiko vienuolika kartų. Lietuvos rinktinė varžovus įveikė vieną kartą, dešimt pergalių – rumunų sąskaitoje.

Pirmosios akistatos vyko dar tarpukariu, kai 1931 ir 1937 metais Kaune viešėję rumunai iškovojo pergales 4:2 ir 2:0.

Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos ir Rumunijos rinktines keliai net tris kartus suvedė pasaulio čempionato atrankos turnyruose. Pirma akistata vyko 1998 m. pasaulio čempionato atrankos turnyre. Lietuvos rinktinė abu kartus pralaimėjo – svečiuose 0:3 ir namuose 0:1. Burtai abi komandos į tą pačią grupę suvedė ir 2002 m. pasaulio čempionato atrankoje. Pergales minimaliu skirtumu šventė varžovai – Rumunijoje 1:0, Lietuvoje 2:1.

Lietuvos futbolininkai įspūdingai pradėjo 2010 m. pasaulio čempionato atranką. Jose Couceiro treniruojama rinktinė svečiuose sutriuškino rumunus net 3:0 ir iškovojo vieną įsimintiniausių pergalių per visą istoriją. Marijampolėje vykusiose atsakomosiose rungtynėse rumunai pasiekė revanšą 1:0, tačiau galutinėje rikiuotėje neaplenkė ketvirtą vietą grupėje užėmusių lietuvių.

Dar tris kartus Lietuvos ir Rumunijos vienuolikės susitiko draugiškose rungtynėse. Visus tris kartus stipresni buvo varžovai. Paskutinį kartą tarpusavio mačas vyko 2016 m., kai Džurdžu mieste rumunai laimėjo 1:0. Tai buvo debiutinės Edgaro Jankausko rungtynės Lietuvos rinktinės trenerio poste.

Rumunijos rinktinę nuo praėjusių metų rugsėjo treniruoja vienas garsiausių šios šalies futbolininkų – C. Contra. Rumunijos rinktinėje net 73 rungtynes sužaidęs ir 2000 bei 2008 m. Europos čempionatuose žaidęs C. Contra yra rungtyniavęs tokiuose Europos granduose, kaip AC „Milan“ ir Madrido „Atletico“. C. Contra buvo vienas iš Ispanijos „Alaves“ klubo didžiausios sensacijos kūrėjų, kai 2002 m. rumuno atstovaujama ekipa pateko į tuometį UEFA taurės turnyro finalą ir tik po pratęsimo rezultatu 4:5 pralaimėjo „Liverpool“ legendos Steveno Gerrardo vedamai komandai. 2001 m. C. Contra buvo išrinktas geriausiu Rumunijos futbolininku.

Oficialios Lietuvos ir Rumunijos rinktinių rungtynės

1996 m. Rumunija – Lietuva 3:0

(Bukarešto „Steaua“ stadionas 12 000 žiūrovų)

Įvarčiai: 20 min. Viorel MOLDOVAN, 65 min. Dan PETRESCU, 77 min. Constantin GALCA.

1997 m. Lietuva – Rumunija 0:1

(Vilniaus „Žalgirio“ stadionas 7 000 žiūrovų)

Įvarčiai: 73 min. Viorel MOLDOVAN.

2000 m. Rumunija – Lietuva 1:0

(Bukarešto „Steaua“ stadionas 3 000 žiūrovų)

Įvarčiai: 89 min. Ionel GANEA.

2001 m. Lietuva – Rumunija 1:2

(Kauno „S. Dariaus ir S. Girėno“ stadionas 3 000 žiūrovų)

Įvarčiai: 87 min. Artūras FOMENKA; 31 min. Andrian ILIE, 49 min. Viorel MOLDOVAN.

2008 m. Rumunija – Lietuva 0:3

(Klužo „Constantin Radulescu“ stadionas 17 000 žiūrovų)

Įvarčiai: 31 min. Marius STANKEVIČIUS, 69 min. Saulius MIKOLIŪNAS, 86 min. Mindaugas KALONAS.

2009 m. Lietuva – Rumunija 0:1

(Marijampolės stadionas 4 000 žiūrovų)

Įvarčiai: 38 min. Ciprian MARICA.

Rumunija:

Gyventojų: 19,6 mln.

Pirmos tarptautinės rungtynės: 1922 m.

Namų stadionas: „Arena Națională“ (55,6 tūkst. vietų)

Treneris: Cosmin Contra

Kapitonas: Cristian Sapunaru

Daugiausiai rungtynių sužaidęs: Dorinel Munteanu (134)

Rezultatyviausias visų laikų žaidėjas: Gheorghe Hagi ir Adrian Mutu (35)