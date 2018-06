Pasaulio čempionate – ir šypsenos, ir ašaros

Dovana šaliai

Planetos pirmenybėse liko tik dešimt rinktinių dar neišbandžiusių Rusijos futbolo vejų. 22 rinktinės jau rengiasi antrojo rato dvikovoms.

Per pirmąsias tris dienas beveik visi favoritai įrodė savo pranašumą prieš varžovus. Nevykėlių etiketė kol kas gresia pasaulio vicečempionei Argentinos rinktinei. Šią savaitę savo 31-ąjį gimtadienį švęsiantis Leo Messi darė viską, kad jo vedami argentiniečiai startuotų pergale D grupėje, tačiau Islandijos futbolininkai patys sau įteikė dovaną šalies nepriklausomybės šventės proga.

Nors Argentina po Sergio Aguero įvarčio jau 19-ąją min. išsiveržė į priekį, kovingieji islandai nesutriko ir jau 23-ąją min. Alfredas Finnbogasonas rezultatą išlygino, o netrukus galėjo ir persverti savo naudai. L.Messi 64-ąją min. turėjo tobulą galimybę išplėšti pergalę, tačiau neįmušė 11 m baudinio. Beje, šiame čempionate per tris pirmąsias dienas nerealizuota daugiau 11 m baudinių (dar susikirto Peru rinktinės atstovas Christianas Cueva, neįmušęs į Danijos rinktinės vartus) nei per visas 2014 m. pirmenybes Brazilijoje. Tąsyk per visas 64 rungtynes neįmuštas vos vienas baudinys.

Neišlaikė įtampos

Kitu pirmojo rato antiherojumi tapo Davidas de Gea. Ispanijos rinktinės vartininkas šiurkščiai suklydo B grupės akistatoje su Portugalija nesugebėjęs atremti nesudėtingo Cristiano Ronaldo smūgio į vartus. Trys portugalo įvarčiai padėjo jo ekipai išplėšti lygiąsias 3:3.

"Dar kartą įsitikinome, kad įtampa ir pasaulio čempionato reikšmė kausto net didžiausius meistrus", – pabrėžė turnyro kovas įdėmiai sekantis buvęs Lietuvos futbolo rinktinės treneris Algimantas Liubinskas.

Kritika prancūzui

Pasak specialisto, kol kas jam labiausiai patiko ispanų ir portugalų dvikova. Tiek žaidėjų meistriškumu, tiek dramatiškumu.

"Ronaldo vėl įrodė, kad yra lyderis, galintis ištempti komandą pačiuose svarbiausiuose turnyruose. Tai ne tik išskirtinio meistriškumo, bet ir patyrimo padarinys. Juk, tarkime, devyniolikmetis Prancūzijos rinktinės puolėjas Kylianas Mbappe – taip pat didžiulis talentas, bet per mačą su australais labai norėjo kažką įrodyti, ėmėsi iniciatyvos, bet taip nieko ir nesukūrė. Vadinasi, noras, jaunystė ir gabumai – dar ne viskas."

Rungtynių statistika

A grupė

Urguvajus–Egiptas 1:0 (0:0). J.Gimenezas (89).

B grupė

Ispanija–Portugalija 3:3 (1:2). D.Costa (24, 55), Nacho (58) / C.Ronaldo (4 iš 11 m, 44, 88).

Iranas–Marokas 1:0 (0:0). A.Bouhaddouzas (95 į savo vartus).

C grupė

Danija–Peru 1:0 (0:0). Y.Poulsenas (60).

Prancūzija–Australija 2:1 (0:0). A.Griezmannas (58 iš 11 m), P.Pogba (81) / M.Jedinakas (62 iš 11 m).

D grupė

Kroatija–Nigerija 2:0 (1:0). O.Etebo (32 į savo vartus), F.Modričius (71 iš 11 m).

Islandija–Argentina 1:1 (1:1). A.Finnbogasonas (23) / S.Aguero (19).

Tvarkaraštis

Birželio 18 d.

15 val.

F grupė Švedija–Pietų Korėja

18 val.

G grupė Belgija–Panama

21 val.

G grupė Tunisas–Anglija