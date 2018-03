A lygoje siaučiantis K. Laukžemis debiutu rinktinėje liko patenkintas

Geriausias 2017 metų A lygos futbolininkas pakiliai pradėjo ir 2018-ųjų sezoną. Jau pirmajame A lygos ture jis pasiuntė kamuolį į Kauno „Stumbro“ vartus, o trečiajame jau pirmajame kėlinyje dukart įmušė „Jonavai“. Tokie rezultatai ir nuolatinis aktyvumas lėmė K.Laukžemiui A lygos ekspertų pripažinimą – geriausio kovo žaidėjo vardą.

„Malonu, bet didelės reikšmės tam neskiriu. Svarbiausi yra komandos rezultatai, o aš tik bandau įmušti“, – taip į įvertinimą reagavo K.Laukžemis.

„Sūduvos“ snaiperis šiuo metu dalinasi rezultatyviausio A lygos žaidėjo poziciją su Tomašu Malecu iš Vilniaus „Žalgirio“ ir Mukanya Kabobola iš „Trakų“. Nepaisant to, K.Laukžemis teigia, kad sezono pradžia galėjo būti ir geresnė.

„Reikėjo šiek tiek laiko įsivažiuoti, dar ir dabar nesu geriausios sportinės formos. Gerai, kad surinkome 10 taškų per 4 rungtynes, trejas laimėjome. Smagu, kad ir pačiam pavyko prie to prisidėti, – sakė futbolininkas. – Dar ankstoka vertinti ir visą komandą. Manau, nuo pernai tikrai nesusilpnėjome, bet dar reikia laiko visiems naujiems žmonėms pilnai įsilieti, pasiekti geriausią formą ir pademonstruoti visus savo sugebėjimus.“

Dar pernai daug kalbėta, kad K.Laukžemis turėtų sulaukti Edgaro Jankausko dėmesio ir būti pakviestas į Lietuvos rinktinę. Tikrove kalbos virto šiemet, o „Sūduvos“ puolėjas neseniai pirmą kartą save išbandė nacionalinėje komandoje. Tiesa, didelio trenerio pasitikėjimo puolėjas nesulaukė – per rungtynes su Gruzija aikštėje praleido tik 20 min., o per mačą su Armėnija į aikštę buvo įleistas tik per teisėjo kompensuotą laiką.

„Įspūdžiai iš rinktinės – geri. Ne visus žaidėjus pažinojau, iš pradžių gal buvo kažkiek keista, tačiau netrukus apsipratau ir viskas buvo gerai. Daug žaidimo laiko negavau, bet nenusimenu. Jei pavyks nusipelnyti kvietimo ateityje, tikiuosi, gausiu žaisti daugiau“, – debiutą rinktinėje įvertino geriausias A lygos žaidėjas.

Šeštadienį 13 val. „Sūduvos“ jėgų laukia rimtas patikrinimas – komanda Vilniaus „Sportimos“ manieže susitiks su „Trakais“. Lietuvos čempionus į šias rungtynes žada atlydėti gausus aistruolių būrys, „Sūduvos Sakalai“ kviečia marijampoliečius į Vilnių kartu keliauti nemokamai.

„Trakų komandos žaidimo braižas liko panašus į pernykštį, bandoma žaisti trumpais perdavimais. Varžovus išanalizavome, treneris paruoš žaidimo planą, jei viską gerai atsiliksime, manau, bus teigiamas rezultatas“, – tvirtino K.Laukžemis.

„Trakai“ šį sezoną jau sužaidė 5 rungtynes. Pirmajame ture trakiškiai kiek netikėtai namie 0:1 nusileido Klaipėdos „Atlantui“, po to išvykoje 4:1 nugalėjo „Kauno Žalgirį“, savo aikštėje sužaidė lygiosiomis 1:1 su Kauno „Stumbru“ ir „Palanga“, o kovo 18-ąją per atkeltas 18-ojo turo rungtynes tą pačią „Palangą“ nugalėjo 3:1.