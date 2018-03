Lietuvos jaunimo futbolo rinktinės treneris: komanda atidavė visas jėgas

Didžiąją rungtynių dalį mūsų ekipai teko atmušinėti nuo lenkų atakų, o lietuviai turėjo keletą progų pirmajame kėlinyje, bet jų išnaudoti nepavyko. 77-ąją minutę pelnytas Dawido Kownackio įvartis nulėmė rungtynių baigtį.

„Žinoma, rezultatas yra dėsningas ir Lenkijos komanda parodė, kad yra geriausia komanda šioje grupėje. Mes kentėjome, bet padarėme geriausią, ką galėjome. Vaikinai tikrai atidavė viską. Praleidome apmaudų įvartį tokioje situacijoje, kurioje neturėjome jo praleisti. Galų gale, jaučiamės blogai dėl pralaimėjimo - žinojome, kad, jei norime laimėti, turime būti stiprūs savo žaidime ir turėti šiek tiek sėkmės“, - teigė C. Falchas.

Penktadienį dano auklėtiniai turėjo pripažinti Suomijos pranašumą namuose 0:2, bet, pasak stratego, rungtynėse Liubline buvo jaučiamas patobulėjimas: „Manau, kad tai buvo geresnis pasirodymas, nes dirbome stipriau, buvome labiau agresyvūs ir kompaktiški. Bandėme žaisti, bet tai buvo daryti kur kas sunkiau nei namuose prieš suomius. Tai mūsų nenustebino, mes žinojome, jog bus sunku“.

„Dabar dirbame ties tuo, kad žaidėjai aikštėje būtų labiau pasitikintys savimi žaisdami su kamuoliu. Jie bando tai daryti, nors nesame favoritai. Žinoma, šiandien su kamuoliu turėjome problemų, dažnai jį per lengvai prarasdavom, bet manau, kad žengėme žingsnį į priekį nepaisant to, jog pralaimėjome“, - samprotavo C. Falchas.

Po šių rungtynių Lietuva Europos čempionato atrankos grupėje išlieka paskutinėje pozicijoje su trimis taškais, o lenkai pakilo į pirmą vietą.