Lietuvos futbolo rinktinės kapitonas: po nesėkmės – nemiga

Laukia D divizionas

Šiandien Lietuvos futbolininkai Ploještyje su Rumunijos nacionaline vienuolike žais priešpaskutines Tautų lygos C diviziono 4-osios grupės rungtynes.

Pirmo rato mačą Vilniuje 2:1 laimėjo rumunai.

Mūsiškiams gresia iškristi iš C diviziono, o Edgarui Jankauskui tai tikriausiai bus paskutinės varžybos kaip vyriausiajam Lietuvos rinktinės treneriui.

Lapkričio 20-ąją E.Jankausko vadovaujama ekipa Belgrade susitiks su Serbijos ekipa, kuriai rugsėjo 7-ąją Vilniuje pralaimėjo 0:1.

Kritikos neignoruoja

"Situacija grupėje mūsų planų nekeičia: kiekvienos rungtynės – svarbiausios. Kalbėti apie mano likimą – netinkamas laikas. Esu įsitikinęs, kad šiuo metu svarbiau komanda, – svarstė E.Jankauskas. – Kritika yra varomoji jėga. Jeigu rinktinė nepateisina lūkesčių, kritika turi būti agresyvi, pikta. Kiekvienas sirgalius turi teisę išreikšti savo nuomonę. Viskas teisinga."

"Negalima kategoriškai teigti, kad mes nusipelnėme autsaiderio vietos, – teigė puolėjo ir saugo pozicijose žaidžiantis F.Černychas. – Kai kuriais atvejais mums tiesiog nepasisekė. Per mačą Vilniuje su rumunais galėjau įmušti įvartį, tačiau kamuolys pataikė į vartų virpstą. Komandų lygiai skiriasi, varžovai kažkiek stipresni, tačiau kas mums lieka? Visada esame kupini noro kovoti už Lietuvą, už mūsų sirgalius. Būti rinktinėje – garbė, net negali būti klausimų apie mūsų motyvaciją."

Estai – žemyn

Jau žinoma, kad į žemesnius divizionus iškris Estijos (iš C į D), Šiaurės Airijos (iš B į C), Islandijos ir Lenkijos (abi – iš A į B) rinktinės, o aukštyn žengs Bosnijos ir Hercegovinos bei Ukrainos (abi – iš B į A), Suomijos (iš C į B) bei Gruzijos (iš D į C) vienuolikės.

Šiomis dienomis C diviziono 2-ojoje grupėje estai 0:2 pralaimėjo vengrams, o suomiai 0:1 – graikams.

D diviziono 1-osios grupės lyderiai gruzinai pasidalijo po tašką (1:1) su Andoros atstovais, o latviai (3 taškai, 3-ioji vieta) taip pat 1:1 sužaidė su kazachais.

Kroatai atsirevanšavo

Dramatiškai susiklostė mačas A diviziono 2-ojoje grupėje – pasaulio vicečempionai kroatai savo aikštėje 3:2 palaužė ispanus.

Visi įvarčiai buvo įmušti antrą kėlinį. 54-ąją min. šeimininkus į priekį išvedė Andrejus Kramaričius, bet 56-ąją min. rezultatą išlygino Dani Ceballosas. 69-ąją min. Tinas Jedvajus vėl persvėrė rezultatą Kroatijos rinktinės naudai, išvedė kroatus į priekį, bet 78 min. pasižymėjo 11 m baudinį realizavęs Sergio Ramosas. Jau per papildomą laiką (90+3 min.) pergalingą įvartį pelnė T.Jedvajus.

Kroatai atsirevanšavo ispanams už nesėkmę 0:6 per pirmojo rato dvikovą.

Ispanijos rinktinė – 2-osios grupės lyderė (6 taškai), o Kroatija ir Anglija (po 4 tšk.) išsiaiškins, kam teks palikti A divizioną.

Išbandymas: Lietuvos futbolininkai, Vilniuje pralaimėję rumunams (raudonos spalvos apranga) 1:2, mėgins atsilaikyti Ploještyje.

Turnyro lentelė

1. Serbija 2 2 0 5:2

2. Juodkalnija 2 1 1 6:3

3. Rumunija 1 3 0 4:3

4. Lietuva 0 0 4 2:9