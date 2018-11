Futbolininkas G. Matulevičius: malonu būti tarp geriausių

G. Matulevičius praėjusius dvejus metus atstovavo Lietuvos jaunimo rinktinei. Jis buvo reguliarus starto sudėties žaidėjas ir Carito Falcho vadovaujamoje komandoje sužaidė 10 rungtynių, per kurias įmušė vieną įvartį. Spalį vykusiose Europos čempionato atrankos rungtynėse su Farerų salomis marijampolietis ryšėjo kapitono raištį.

Nors jo nebuvo pirminiame vyrų rinktinės kandidatų sąraše, Mantui Kuklius gavus traumą, G. Matulevičius džiaugėsi sulaukęs trenerio Edgaro Jankausko kvietimo prisijungti prie Lietuvos rinktinės paskutinėje šių metų Tautų lygos stovykloje.

„Malonu, kad mane pakvietė čia ir treneris pasitikėjo manimi. Visada malonu būti tarp geriausių Lietuvos futbolininkų. Jau buvo paskelbtas žaidėjų sąrašas, kai gavo traumą Mantas Kuklys ir tada netikėtai sulaukiau kvietimo. Rinktinėje yra pažįstamų veidų ž mano klubo, jaunimo rinktinės komandos draugai, kiti A lygos žaidėjai. Visi mane maloniai priėmė, tai draugiškas kolektyvas“, – sakė 22-ejų metų futbolininkas.

G. Matulevičius pripažino, kad jaunimo rinktinė galėjo pasirodyti geriau praėjusiame cikle, tačiau liko patenkintas praleistu laiku ten: „Gaila, kad baigėsi šis jaunimo rinktinės laikotarpis, bet reikia žengti žingsnį į priekį. Turėjome puikų kolektyvą ir puikų trenerių štabą. Prisiminimai iš šių dvejų metų laiko dvejopi. Su komandos draugais kalbėjome, kad galėjome sužaisti geriau. Treneris bandė daug žaidėjų, ieškojo įvairių variantų ir tik ciklo pabaigoje nusistovėjo komandos branduolys, kuris atnešė rezultatus“.

Marijampolėje savo futbolininko kelią pradėjęs G. Matulevičius 2014 metais persikėlė į „Parma“ klubą, o po dvejų metų tapo Genujos „Sampdoria“ nariu. Abiejuose klubuose jam nepavyko pilnai įsitvirtinti.

„Man buvo 16 metų, kai išvykau į Italiją. Buvo psichologiškai labai sunku palikti šeimą ir draugus, pirmaisiais mėnesiais reikėjo prisitaikyti prie kalbos, naujo futbolo supratimo. Be to, oficialaus debiuto Parmoje teko palaukti septynis mėnesius, buvo sunku būti be žaidybinės praktikos iki tol, kol buvo sutvarkyti visi mano dokumentai. Žaidžiau tik sezono pabaigoje. „Sampdoria“ klube sekėsi puikiai, žaidžiau beveik visose rungtynėse. Italijoje klubai neturi B (dublerių) komandų, o tarp pagrindinės ir jaunimo komandų yra per didelis tramplinas. Tu turi būti labai geras arba kažkur dar pažaisti, kad užsikabintum. Be to, šioje situacijoje nelabai pagelbėjo mano agentas“, – sakė saugas.

Pastaruosius dvejus metus G. Matulevičius žaidžia Marijampolės „Sūduvos“ klube, su kuriuo iškovojo du A lygos titulus. Į rinktinę žaidėjas po neseniai įvykusio triumfo nacionaliniame čempionate.

„Apginti titulą yra sunkiau, negu jį iškovoti. Visi į mus žiūrėjo, kaip į čempionus ir stengėsi mus nugalėti, įrodyti, kad jie taip pat yra geri. Sunkiausia atkarpa buvo po Europos turnyrų varžybų. Jautėsi šioks toks nuovargis, susikaupė daug atidėtų A lygos rungtynių, teko žaisti kas tris dienas, tačiau iškovojome sunkią, bet pelnytą pergalę, – samprotavo G. Matulevičius. – Teko sužaisti nemažai rungtynių – žaidžiau ir Europos lygoje, ir Čempionų lygoje, sezoną vertinčiau teigiamai. „Sūduvos“ pasiūlymą likti turiu, bet, kaip ir kiekvienas lietuvis, norėčiau išvykti į užsienį ir galbūt man pavyks išvykti perėjimo lango metu“.