Futbolininkas G. Freidgeimas: mano svajonė buvo žaisti Lietuvos rinktinėje

„Futbolas mano gyvenime atsirado, kai buvau šešerių metų. Su tėčiu stebėjome vaikų treniruotę ir jis paklausė, ar aš irgi norėčiau žaisti. Aš norėjau, jis pasikalbėjo su treneriu ir mane priėmė. Nuo tada pradėjau žaisti ir per visą tą laiką praleidau tik kelias treniruotes“, - TV laidai „Lietuvos mokyklų žaidynės“ pasakojo žaidėjas.

G. Freidgeimas pasakojo, kad jis buvo labai užsidegęs futbolu, kiekvieną dieną tegalvodavo apie jį ir laukdavo kiekvienos naujos treniruotės. Nuo to laiko futbolas tapo jo gyvenimo dalimi.

„Labai mėgau sportą, tad jeigu ne futbolas, mano gyvenime galėjo atsirasti krepšinis, tenisas, bėgimas ar dar kas nors kita. Manau, bet kuriuo atveju sportuočiau, - sakė 30-metis G. Freidgeimas. - Žaisti vilkint Lietuvos rinktinės marškinėlius - labai malonus patyrimas. Mano pagrindinė svajonė buvo ne žaisti už kurį nors užsienio klubą, o atstovauti Lietuvos rinktinei. Puikiai atsimenu pirmąsias savo rungtynes su rinktine. Tai neapsakomas jausmas, kuomet stovi vilkėdamas rinktinės marškinėlius ir girdi skambantį šalies himną, o pats didžiausias malonumas, kuomet rinktinė įmuša įvartį - tai vienas geriausių jausmų, kuriuos esu patyręs“.

Futbolininko įsitikinimu, bręstančiam sportininkui būtinos dvi charakterio savybės: kantrybė ir užsispyrimas.

„Neretai atsitinka taip, kad talentingas sportininkas sustoja, nes neturi kantrybės siekti tikslo, be to, futbolininko karjeroje yra daug pakilimų ir nuopuolių, todėl svarbu gebėti juos atlaikyti. Profesionaliame sporte psichologinė žaidėjo būsena yra labai svarbi. Žinau nemažai futbolininkų, kurie treniruotėse atrodo labai gerai, bet per varžybas jiems trūksta pasitikėjimo savo jėgomis ir dėl to jie negali visiškai atsiskleisti, todėl labai svarbu su savimi dirbti, nusiteikinėti. Be pasitikėjimo savimi sunku būti geru futbolininku“, - teigė sportininkas.

Futbolininko manymu, sportą ir mokslą galima suderinti.

„Sportuodamas baigiau Vilniaus universitetą. Žinoma, nebuvo lengva, juolab kad paskutiniaisiais studijų metais žaidžiau Lenkijoje, tačiau išsilavinimą įgijau, manau, kad jis yra labai svarbus, - teigė „Žalgirio“ gynėjas. - Mokslų svarbą žinojau ir jiems skirdavau nemažai dėmesio, o pasportavus, prapūtus galvą buvo net lengviau studijuoti. Kol draugai galėdavo eiti į vakarėlius, linksmintis, man tekdavo daugiau padirbėti. Tėtis sakydavo - dabar dėmesį skirk sportui ir mokslams, pramogoms laiko visada atsiras. Taip ir darydavau. Mano tvarkaraštis buvo labai intensyvus ir pastangas skirdavau užsibrėžtiems tikslams siekti, o kai juos pasiekdavau, galėdavau ir truputį atsipūsti“.

Siųsdamas linkėjimus „Lietuvos mokyklų žaidynių“ sportininkams, G. Freidgeimas sakė: „Išsikelkite tikslus, dirbkite, užsispyrę siekite jų ir nepamirškite džiaugtis gyvenimu, mėgaukitės sportu, ar bet kuo kitu, ką darote. Darykite nuoširdžiai ir tada, manau, viskas bus puiku“.

