Futbolininkas D. Kazlauskas: noriu įrodyti savo vertę rinktinėje

„Buvo ilgas laukimas, nes visada norisi patekti į rinktinę. Matyt, pastaruosius dvejus metus nerodžiau tokio žaidimo, kad būčiau vertas kvietimo į rinktinę, bet sunkus darbas atsipirko“, - sakė 24-erių metų D. Kazlauskas.

2014 metų geriausiu jaunuoju Lietuvos futbolininku išrinktas D. Kazlauskas Lietuvos rinktinėje debiutavo sulaukęs vos 20 metų, tačiau anksti pradėta legionieriaus karjera Lenkijoje nebuvo sėkminga.

„Gal buvau per jaunas, nepasiruošęs ir nepribrendęs kaip žaidėjas. Išvažiuoti svetur ir prisitaikyti svetimoje šalyje yra sunku. Be to ir žaidimo lygis yra aukštesnis, - teigia futbolininkas, kuris iš Klaipėdos „Atlanto“ 2015 metų pradžioje persikėlė į Gdansko „Lechia“ komandą, tačiau po metų grįžo atgal į uostamiesčio klubą. - Buvo noras įrodyti ir pats tai žinojau, kad dar galiu žaisti. Reikia padėkoti „Atlantui“, kad jie mane priėmė ir galėjau ten rungtyniauti“.

Šių metų vasarą D. Kazlauskas perėjo į „Trakus“ ir rezultatyviu žaidimu A lygoje bei Europos lygos atrankoje priminė apie save Lietuvos rinktinės treneriams.

„Manau, kad perėjimas į „Trakus“ mane atgaivino. Komanda labai gerai priėmė, gavau daug žaisti ir buvo lengva pritapti. Laimėjome nemažai rungtynių, sekėsi mušti įvarčius. Tada ir atsiranda pasitikėjimas savimi, - tvirtino D. Kazlauskas. - Dabar stengiuosi įrodyti Lietuvos rinktinės treneriams, kad esu vertas būti rinktinėje. Čia surinkti visi geriausi Lietuvos futbolininkai ir komandoje didelė konkurencija. Rinktinėje kovoji iš visų jėgų, nes atstovauji Lietuvai“.

Lietuvos ir Serbijos rinktinių susitikimas penktadienį Lietuvos futbolo federacijos (LFF) stadione Vilniuje prasidės 21.30 val.