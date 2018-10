E. Jankauskas baltos vėliavos kelti nesiruošia

C diviziono 4 grupėje rungtyniaujantys lietuviai rugsėjį startavo dviem pralaimėjimais: Vilniuje 0:1 nusileista Serbijai, o Podgoricoje 0:2 teko pripažinti Juodkalnijos pranašumą. Šią savaitę Lietuvos futbolininkai išmėgins jėgas su Rumunija, taip pat turės progą grąžinti skolą Juodkalnijos ekipai.

Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio Edgaro Jankausko kvietimų sulaukė 23 mūsų ir užsienio šalių čempionatuose rungtyniaujantys futbolininkai. Dėl traumų rinktinei negalės padėti puolėjai Lukas Spalvis ir Karolis Laukžemis, saugai Ovidijus Verbickas ir Simonas Paulius, gynėjai Vaidas Slavickas ir Vytautas Andriuškevičius. Sveikatos problemų turi ir Maskvos "Dinamo" klube žaidžiantis Lietuvos rinktinės lyderis Fedoras Černychas.

"Traumos yra sudėtinė futbolo dalis, tad nemanau, kad verta dėl to liūdėti ar skųstis, – "Vilniaus dienai" sakė vyriausiasis rinktinės treneris E.Jankauskas. – Mes praradome kelis žaidėjus, kurie potencialiai galėjo pradėti rungtynes startinėje rinktinės sudėtyje. Bet šansą pasirodyti gaus kiti futbolininkai, o mes turėsime progą susipažinti su artimiausiu rinktinės rezervu. Būtent dėl to pirmą kartą į nacionalinę rinktinę pakvietėme "Žalgirio" saugą Domantą Šimkų, nusprendėme dar kartą patikrinti Škotijoje žaidžiantį Deimantą Petravičių. Norime pasižiūrėti, ką jie gali, ką sugeba. Yra, kaip yra. Ką turime, su tais ir žaisime. Baltos vėliavos nekeliame ir kapituliuoti neketiname."

– Kokias išvadas padarėte po rugsėjį vykusių rungtynių su Serbija ir Juodkalnija? Ko pritrūko Lietuvos futbolininkams, kad būtų pasiektas geresnis rezultatas?

– Pradėkime nuo to, kad tai buvo labai skirtingos rungtynės. Iš praktikos mes žinome, kad antros tokio savaitinio ciklo rungtynės mums būna sunkesnės. Pirmose rungtynėse su Serbija vyrai atidavė labai daug jėgų, gal net padarė daugiau, nei jie realiai gali padaryti, o Juodkalnijoje mūsų žaidimas buvo visais aspektais prastesnis. Galbūt tokiu atveju vertėtų atsižvelgti į antrųjų rungtynių faktorių, bet mes koncentruojamės tik į artimiausias rungtynes ir stengiamės žaisti iš visų jėgų, nesitaupydami kitai dvikovai. Natūralu, kad mūsų futbolininkams, nepratusiems prie tokio intensyvumo ir fizinių krūvių, sudėtinga maksimaliomis pastangomis žaisti dvejas rungtynes iš eilės. Tokia yra realybė, ją patvirtina ir mūsų trenerių štabo sukaupta statistika. Lyginant rungtynes Vilniuje su serbais ir Podgoricoje su Juodkalnija, akivaizdžiai matome, kad visų mūsų futbolininkų ištvermės, greičio bei krūvio toleravimo rodikliai buvo daug prastesni.

– Kodėl?

– Atsakymą rasite peržvelgę mūsų futbolininkų ir varžovų sąrašą. Turiu omeny klubus ir čempionatus, kuriuose žaidžia Lietuvos rinktinės nariai ir Serbijos ar Juodkalnijos futbolininkai. Akivaizdu, kad Lietuvos čempionate, Latvijoje ar Kazachstane rungtynių intensyvumas yra daug žemesnis nei Italijos ar Vokietijos aukščiausiose lygose. Šiuo metu rinktinėje turime vos 3–4 žaidėjus, kurie visas rungtynes gali žaisti aukščiausio intensyvumo režimu. Nenoriu, kad tai skambėtų kaip pasiteisinimų paieška, tiesiog tokia yra karti mūsų futbolo realybė.

– Po pirmų rungtynių su Serbija futbolo mėgėjai ir specialistai rinktinę gyrė už drąsą ir kokybišką žaidimą. Bet po pralaimėjimo Juodkalnijoje pasipylė kritika, kurios esminiu taikiniu tapo dešiniojo gynėjo pozicijoje žaidęs Justas Lasickas.

– Noriu pasakyti, kad vien drąsaus žaidimo neužtenka. Tam, kad neatrodytum ryškiai silpnesnis už serbus, turi būti labai gerai pasiruošęs fiziškai. Tautų lygos varžybos – tai ne Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir net ne Kazachstano pirmenybės. Tai yra visai kitas pasaulis. Jei esi gerai pasiruošęs fiziškai ir žaidi maksimaliomis apsukomis – dar gali kovoti. Kitu atveju iš karto išryškėja lygių skirtumas. Ir tai visai nesusiję su mūsų futbolininkų motyvacija, noru ar nenoru kovoti. Jie visi nori kautis, bet fiziologija paprasčiausiai neleidžia to daryti žaidžiant dvejas rungtynes per savaitę.

O kalbant apie J.Lasicką, mūsų planuose Juodkalnijoje jam buvo skirta ne dešiniojo gynėjo, o krašto saugo, "vingerio" pozicija. Justas yra greitas, techniškas, gali suklaidinti savo varžovą žaisdamas vienas prieš vieną. Planavome ilgiau kontroliuoti kamuolį ir išnaudoti Justo greitį bei agresyvumą. Tačiau mūsų planas nepasiteisino. Pirmame kėlinyje nepavyko ilgiau žaisti su kamuoliu, mes per dažnai ir per lengvai jį prarasdavome, taip suteikdavome progų varžovų atakoms. Ir tai nebuvo tik Justo problema, prastai žaidė visa komanda. Tai, kad varžovai abi įvarčiais pasibaigusias atakas surengė būtent per jo kraštą, nereiškia, kad jis vienas dėl to kaltas. Buvo visa virtinė klaidų, kurių kulminacija tapo įvarčiai. Vis dėlto, neabejoju, kad net ir tokia karti patirtis yra vertinga, nes būtent iš klaidų mes ir mokomės.

– Šią savaitę Lietuvos rinktinės laukia akistatos su Rumunija ir Juodkalnija. Rumunai po dvejų rungtynių yra surinkę du taškus ir šiuo metu grupėje užima trečią vietą. Kokį įspūdį paliko jų žaidimas pirmame varžybų etape?

– Nors grupės favoritais vadinami serbai, aukščiausią poziciją FIFA reitinge užima būtent Rumunija. Tautų lygos varžybose rumunai startavo lygiosiomis su Juodkalnija ir Serbija, tačiau demonstravo kokybišką, aukšto lygio futbolą. Tai tikrai pajėgi komanda, gerai sukomplektuota, greita, mobili, techniška ir kūrybinga. Praeityje man teko ir pačiam žaisti su rumunais. Kiek pamenu, visos rungtynės, su viena malonia išimtimi, buvo labai sunkios, sekinančios ir nesėkmingos. Tik 2008 m. Kluže mes sugebėjome įveikti Rumuniją, visos kitos akistatos baigėsi pralaimėjimais. Kita vertus, tai yra istorija. Žinome savo trūkumus, problemas, tačiau taip pat suvokiame, kad, tinkamai pasirengę, išnaudoję savo progas, galime grumtis su visais varžovais. Manau, kad žaisdami savo aikštėje, jausdami žiūrovų palaikymą mes būsime stipresni ir kausimės su dviguba energija bei azartu.

ANONSAS

Spalio 11 d. 21.45 val.

Vilnius, LFF stadionas

LIETUVA – RUMUNIJA

Spalio 14 d. 21.45 val.

Vilnius, LFF stadionas

LIETUVA – JUODKALNIJA

Lietuvos futbolo rinktinės sudėtis:

Vartininkai:

Ernestas Šetkus (Haifos "Hapoel", Izraelis)

Džiugas Bartkus (Kirjat Šmonos "Hapoel Ironi", Izraelis)

Emilijus Zubas (Tel Avivo "Bnei Yehuda", Izraelis)

Gynėjai:

Algis Jankauskas (Marijampolės "Sūduva")

Rolandas Baravykas (Vilniaus "Žalgiris)

Egidijus Vaitkūnas ("Minsk", Baltarusija)

Linas Klimavičius (Vilniaus "Žalgiris")

Valdemar Borovskij ("Trakai")

Justinas Januševskij ("Trakai")

Vaidotas Šilėnas ("Trakai")

Edvinas Girdvainis ("Kesla", Azerbaidžanas)

Saugai:

Artūras Žulpa ("Tobol", Kazachstanas)

Arvydas Novikovas (Balstogės "Jagiellonia", Lenkija)

Vykintas Slivka (Edinburgo "Hibernian", Škotija)

Mantas Kuklys (Taldykorgano "Žetysu", Kazachstanas)

Donatas Kazlauskas ("Trakai")

Deimantas Petravičius ("Fakirk", Škotija)

Domantas Šimkus (Vilniaus "Žalgiris")

Modestas Vorobjovas ("Trakai")

Povilas Leimonas (Marijampolės "Sūduva")

Fedoras Černychas (Maskvos "Dinamo", Rusija)

Puolėjai:

Darvydas Šernas (Džizako "Sogdiana Jizzakh", Uzbekistanas)

Nerijus Valskis ("Ratchaburi", Tailandas)