Žurnalistės žudiko paieškos atvedė pas ES lėšų grobstytojus

Organizacijos "Reporteriai be sienų" duomenimis, per devynis šių metų mėnesius pasaulyje dėl profesinės veiklos buvo nužudyti 56 žurnalistai – daugiau nei per visus 2017-uosius. Bulgarijoje neabejojama: šiame sąraše turėtų būti įrašyta ir žurnalistė Viktorija Marinova, nors jos žmogžudystė kol kas labiau panašėja į klasikinį kriminalinį nusikaltimą.