„Trumpo bokšte“ kilo gaisras, jo metu žuvo žmogus

Atvykus į įvykio vietą, 67-erių meno kūrinių prekybininkas Toddas Brasnneris buvo rastas be sąmonės, teigia policija. Vyrą nuvežus į ligoninę, buvo konstatuota jo mirtis.



„Tai buvo labai sunkus gaisras. Kaip galite įsivaizduoti, kambarys yra gana didelis, ir mes buvome 50 aukšte. Likusioje pastato dalyje buvo daug dūmų“, - teigiama Niujorko priešgaisrinės apsaugos departamento pranešime.



Pranešime taip pat sakoma, kad sužeistų gaisrininkų gyvybėms pavojaus nėra. Nelaimės metu pastate nebuvo nė vieno Trumpų šeimos nario.



JAV prezidentui Donaldui Trumpui priklausantis pastatas yra „The Trump Organization“. Be to, „Trump Tower“ buvo D. Trumpo 2016 m. prezidento rinkimų kampanijos būstinė, tą pačią funkciją pastatas atliks ir 2020-aisiais.



Gaisro priežastis kol kas viešai nėra žinoma.