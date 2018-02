Šventyklos dramblys mirtinai sužalojo aukšto rango budistų vienuolį

Per penktadienį įvykusį incidentą 77 metų vienuolis Bellanwila Wimalarathana (Belanvila Vimalaratana) buvo šiurkščiais parblokštas ant žemės, bet mahautas (dramblio prižiūrėtojas) sugebėjo apsaugoti dvasininką, kad įniršęs gyvūnas nepersmeigtų jo savo stambiais durklais, nurodė pareigūnai.

Vienuolis buvo skubiai išvežtas į ligoninę, bet kitą dieną mirė. Jis taip pat buvo vieno valstybinio universiteto vicekancleris ir tapo aukščiausiu rango vienuoliu, kada nors nužudytu prijaukinto dramblio šioje šalyje.

Incidente dalyvavęs dramblys 2013 metų viduryje buvo padovanotas šventyklai Miammaro vyriausybės ir buvo pavadintas Mjan Kumara.

Šri Lankoje drambliai laikomi šventais gyvūnais ir yra saugomi įstatymų. Kelios budistų šventyklos turi savų dramblių, dalyvaujančių kasmet rengiamose procesijose.

Nors drambliai yra saugomi, kasmet apie 200 jų nužudo ūkininkai, besiskundžiantys, kad gyvūnai braunasi į jų valdas ir niokoja pasėlius. Be to, kasmet šalyje per dramblių užpuolimus žūva apie 50 žmonių.

Kaip rodo naujausi duomenys, smarkiai sumažėjusią Šri Lankos laukinių dramblių populiaciją dabar sudaro tik kiek daugiau negu 7 000 gyvūnų. 1900 metais šalyje jų gyveno apie 12 000.