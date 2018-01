Švedų prokurorai sunkvežimiu pėsčiuosius traiškiusį uzbeką apkaltino terorizmu

Per tą išpuolį žuvo penki ir buvo sužeista dar 14 žmonių. Vienintelis įtariamasis yra uzbekas Rakhmatas Akilovas (Rachmatas Akilovas); jis pripažino savo kaltę.

R. Akilovas buvo areštuotas kelios valandos po to, kai balandžio 7 dieną nukreipė pavogtą alaus sunkvežimį į minią judrioje pėstiesiems skirtoje parduotuvių gatvėje ir galiausiai rėžėsi į prabangią universalinę parduotuvę.

Kaip sakoma kaltinamajame akte, kurį matė naujienų agentūra „The Associated Press“, R. Akilovas pasisiūlė grupuotei „Islamo valstybė“ (IS) jos vardu įvykdyti ataką Stokholme ir surinko informaciją apie galimus taikinius. Neaišku, ar IS priėmė jo pasiūlymą.

Tyrėjai rado atminties kortelę su „medžiaga, kurią galima susieti su IS“, įskaitant filmuotus egzekucijų vaizdus.

R. Akilovas taip pat sukėlė sprogimą pavogtame sunkvežimyje. Manoma, kad buvo susprogdinta bomba iš penkių dujų balionų, 38 sraigtų, geležčių ir mažesnių metalinių objektų. Per sprogimą buvo padaryta „didelė žala automobiliui“, sakoma kaltinamajame akte.

R. Akilovas, statybininkas, kuriam atakos metu buvo 39 metai, turėjo būti deportuotas – prieš ataką buvo atmestas jo prašymas suteikti prieglobstį.

Švedų prokurorai ir jo gynybos advokatas vėliau antradienį planuoja atskiras spaudos konferencijas.