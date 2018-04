Sugedus JAV bendrovės lainerio varikliui žuvo žmogus

Šis mirtinas incidentas yra pirmasis, ištikęs JAV komercinę aviaciją per beveik dešimtmetį.

Laineris „Boeing 737-700“ sklandžiai pakilo iš Niujorko skristi į Dalasą, bet praėjus nedaug laiko nuo nuo skrydžio pradžios keleiviai išgirdo, kaip sprogo kairysis variklis. Iš jo pažirusios nuolaužos pramušė vieną iliuminatorių, o salone staigiai nukritus slėgiui iškrito deguonies kaukės, pasakojo įvykio liudininkai.

„Manome, kad iš šio variklio išlėkė dalių“, – per spaudos konferenciją sakė Nacionalinės transporto saugumo valdybos (NTSB) pirmininkas Robertas Sumwaltas (Robertas Samvoltas). Jis patvirtino, kad įvyko variklio gedimas, bet paneigė pranešimus, kad kilo gaisras.

„Yra vienas žuvęs“, – pridūrė R. Sumwaltas.

JAV žiniasklaida nurodė, kad dar septyni žmonės buvo lengvai sužeisti. Pasak pareigūnų, per šį incidentą žuvusi moteris yra Jennifer Riordan (Dženifer Riordan), gyvenusi Naujojoje Meksikoje.

„Southwest Airlines“ pranešė, kad jos 1380-ojo reiso lėktuvas skrido iš LaGuardios (LaGvardijos) oro uosto Niujorke, aptarnaujančio vidaus skrydžius, į Love'o (Lavo) oro uostą Dalase. Laineryje buvo 144 keleiviai ir penki įgulos nariai.

Orlaivis 11 val. 20 min. vietos (18 val. 20 min. Lietuvos) laiku nusileido Pensilvanijos tarptautiniame oro uoste. Įvykus sprogimui, įgula pranešė apie vieną sugedusį variklį, apgadintą fiuzeliažą ir mažiausiai vieną iliuminatorių, nurodė Federalinė aviacijos administracija (FAA).

„Visa „Southwest Airlines“ šeima prislėgta ir reiškia giliausią, nuoširdžią užuojautą šio tragiško įvykio paveiktiems klientams, darbuotojams, šeimų nariams ir mylimiems žmonėms“, – sakoma kompanijos pranešime.

„Dingusi dalis“

Televizija „NBC News“ paskelbė oro dispečerių Filadelfijoje ir pilotės pokalbių įrašą, leidžiantį geriau įsivaizduoti keleiviams siaubą kėlusį skrydį.

„Dingusi lėktuvo dalis, tad mums reikės tuputį sulėtinti“, – sako moteris, tikriausiai pilotė. „Atsargiai dėl miesto centro rajono“, – atsako skrydžių kontrolierius.

„Ar galėtumėt padaryti, kad mus ant tūpimo tako pasitiktų ir medikai? Yra sužeistų keleivių“, – sako balsas iš lėktuvo.

„Ar jūsų lėktuvas fiziškai dega?“ – klausia skrydžių kontrolierius.

„Ne, jis nedega, bet dingusi jo dalis. Sako, kad yra skylė ir kažkas iškrito“, – atsako pilotė.

„Kažkas mūsų lėktuvui negerai! Atrodo, krentame!“ – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė keleivis Marty Martinezas (Martis Martinesas). Jis per per tiesioginę vaizdo transliaciją atrodė apimtas panikos ir kvėpavo per deguonies kaukę.

„Variklis sprogo ore ir išmušė langą už trijų vietų nuo manęs. Sprogimas labai sunkiai sužeidė moterį, sėdinčią prie to lango“, – pridūrė jis.

Nuolaužos išdaužė iliuminatorių 17 eilėje ir sužeidė ten sėdėjusią moterį. Ji vėliau iš lėktuvo buvo išnešta neštuvais.

JAV televizijos reportažuose matėsi lėktuvas ant tūpimo tako Filadelfijoje ir sprogusį variklį apžiūrinėjantys pareigūnai.

Variklis buvo pagamintas prancūzų kompanijos „Safran“ ir amerikiečių „General Electric“ bendroje įmonėje CFM.

NTSB nurodė, kad atlikus preliminarų tyrimą buvo nustatyta, jog viena iš variklio turbinos menčių yra nulūžusi. Pasak R. Sumwalto, mentė nulūžo ties jungimosi su stebule vieta, o tyrėjai toje vietoje aptiko metalo nuovargio požymių.

„Visur kraujas“

„Visur kraujas“, – prisimindamas išgyventą siaubą „CBS News“ sakė M. Martinezas.

„Staiga išgirdome sprogimą, – sakė jis. – Buvo trenksmas ir per penkias sekundes iškrito deguonies kaukės.“

„Galvojau, kad kataloguoju paskutines savo egzistencijos akimirkas. Buvo absoliučiai siaubinga“, – apie savo transliaciją feisbuke sakė jis.

Lėktuvui dėl turbulencijos pradėjus kristi ir svirti, keleiviai nesėkmingai bandė užkimšti skylę lange. Skrydžio palydovės verkė, keleiviams buvo pasakyta pasirengti nusileidimui, pasakojo M. Martinezas.

„Atrodė kaip laisvas kritimas, – sakė jis. – Tai buvo baisiausia patirtis.“

Televizijai CBS M. Martinezas sakė, kad skeveldros sužeista moteris apalpo ir kraujavo.

Tačiau lėktuvą valdžiusi buvusi JAV karinių jūrų pajėgų lakūnė Tammie Jo Shults (Tami Džou Šults) buvo giriama už "plieninius nervus", pademonstruotus per šį incidentą.

Pasak jos draugų ir buvusių bendrakursių iš Vidurio Amerikos Nazariečio universiteto, T. J. Shults yra viena pirmųjų moterų, kurioms buvo suteikta teisė pilotuoti JAV kariuomenės naikintuvus.

JAV susisiekimo sekretorė Elaine Chao (Elen Čao) pareiškė užuojautą nelaimės aukos artimiesiems ir draugams, taip pat gyrė lėktuvo pilotę, įgulos narius ir kitus orlaivyje buvusius žmones.

"Sveikinu pilotus, saugiai nutupdžiusius lėktuvą, ir įgulą bei keleivius, suteikusius paramą ir pagalbą sužeistiesiems, (užtikrinusius), kad nenutiktų daug blogiau", - sakoma E. Chao pranešime.

Tai pirma mirtimi pasibaigusi JAV komercinės aviacijos nelaimė po bendrovės „Colgan Air“ 3407-uoju reisu iš Niuarko į Bafalą skridusio lėktuvo „Bombardier Dash-8“ sudužimo 2009 metų vasarį, kai žuvo 50 žmonių.

Televizijoje aviacijos ekspertai antradienio incidentą lygino su „Southwest Airlines“ 737-uoju reisu iš Naujojo Orleano į Orlandą skridusio lėktuvo variklio gedimu 2016 metais, dėl kurio lėktuvas turėjo neplanuotai tūpti Pensakoloje Floridoje.

„Norime išnagrinėti šį konkretų atvejį ir pažiūrėti, kokie su tuo susiję veiksniai. Galbūt jie susiję su šiuo ankstesniu atveju, o gal ir ne. Bet mums reikia suprasti, kas čia vyksta“, – sakė NTSB pirmininkas R. Sumwaltas.