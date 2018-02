Sirijoje įsigaliojo Rusijos paskelbta „humanitarinė pauzė“

Vienas naujienų agentūros AFP korespondentas, esantis šio regiono pagrindiniame mieste Dumoje, sakė, kad praeitą naktį buvo tik pavienių raketų sprogimų.

Kovos veiksmų pertrauka, apie kurią pirmadienį paskelbė Maskva, kasdien truks nuo 9 iki 14 valandos.

Maskva nurodė, kad tokiu būdu siekiama užtikrinti galimybę saugiais koridoriais evakuotis bent daliai iš maždaug 400 tūkst. anklave gyvenančių žmonių.

Per Sirijos režimo ir Rusijos pajėgų vykdomą intensyvų anklavo bombardavimą per pastarąsias devynias dienas žuvo daugiau kaip 550 civilių, rodo padėtį šalyje stebinčios nevyriausybinės organizacijos „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) duomenys.

Bombarduojama nepaisant paliaubų

Rusijos naujai paskelbta „humanitarinė pauzė“ Sirijos sukilėlių kontroliuojamame Rytų Gutos anklave antradienį buvo sutrikdyta naujų aviacijos ir raketų smūgių, pranešė keli šaltiniai.

Padėtį šalyje stebinti nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) nurodė, kad buvo surengta antskrydžių ir kad per juos buvo numestos dvi sprogmenų prikrautos statinės, taip pat buvo smogta raketomis.

Sirijos valstybinė žiniasklaida savo ruožtu kaltino sukilėlių pajėgas apšaudžius humanitarinius koridorius, kad anklave esantys civiliai toliau liktų įkaitų padėtyje ir nemėgintų sprukti.

Kremlius: paliaubos priklausys nuo Rytų Gutos kovotojų

Paliaubų Sirijoje ateitis priklausys nuo Rytų Gutoje įsitvirtinusių kovotojų veiksmų, pareiškė Maskva, kaltinanti juos Rusijos paskelbtos vadinamosios humanitarinės pauzės pažeidimu.

„Tai priklausys nuo to, kaip teroristų grupės elgsis, ar jie šaudys, ar jų provokacijos tęsis“, – sakė žurnalistams Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, paklaustas ar šiandieninė penkių valandų pauzė mūšyje bus pratęsta.

„Šiuo metu tęsiasi intensyvus šaudymas iš kovotojų pusės, tad nė vienas civilis neišėjo“, – sakė rusų žiniasklaidai generolas Viktoras Pankovas, už Rytų Gutos deeskalavimo zoną atsakingas rusų karininkas.

Kitas tame regione esantis rusų karininkas, Vladimiras Zolotuchinas, sakė antradienį valstybinei televizijai, kad Rytų Gutos kovotojai į Damaską šaudė 22 kartus per pastarąją parą.