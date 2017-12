Šiaurės Korėja rengiasi paleisti palydovą, praneša spauda

Jungtinės Tautos Pchenjanui įvedė įvairių sankcijų dėl jo branduolinių ir raketų bandymų, jam yra draudžiami bet kokie paleidimai panaudojant balistinių raketų technologiją. Tai apima ir palydovus.

„Įvairiais kanalais neseniai sužinojome, kad Šiaurės (Korėja) užbaigė naują palydovą ir pavadino jį „Kwangmyongsong-5“, – sakė šaltinis Pietų Korėjos vyriausybėje, kurį citavo dienraštis „Joongang Ilbo“. – Jų planas yra iškelti į orbitą palydovą su kameromis ir telekomunikacijos priemonėmis.“

Pchenjanas 2016 metų vasarį paleido savo palydovą „Kwangmyongsong-4“. Dauguma tarptautinės bendrijos tai laikė užmaskuotu balistinės raketos bandymu.

Pietų Korėjos štabų vadų komiteto atstovas sakė, kad „šiuo momentu nėra nieko neįprasta“, bet pridūrė, kad Seulas stebi situaciją dėl galimų provokacinių aktų, „įskaitant didelio nuotolio raketos bandymą, užmaskuotą kaip palydovo paleidimas“.

Pranešimas apie Šiaurės Korėjos palydovą pasirodė šios šalies valdančiosios partijos laikraščiui „Rodong Sinmun“ pakartojus, kad režimas turi teisę leisti palydovus ir plėtoti savo kosmoso technologijas.

Pirmadienį paskelbtame komentare pavadinimu „Taikios kosmoso programos yra suverenių šalių teisėtos teisės“ laikraštis rašė, kad Pchenjano palydovų paleidimai „absoliučiai atitinka“ tarptautinius įstatymus dėl kosmoso technologijų plėtojimo.

Šiaurės Korėjos ambasadoriaus prie Jungtinių Tautų pavaduotojas Kim In Ryongas (Kim In Riongas) spalį per JT Generalinės Asamblėjos vieno iš komitetų posėdį sakė, kad jo šalis turi 2016-2020 metų planą plėtoti „praktinius palydovus, galinčius prisidėti prie ekonominio vystymosi ir žmonių gyvenimo gerinimo“.

Jis akcentavo, jog Šiaurės Korėjos teisė gaminti ir leisti palydovus „nebus pakeista vien todėl, kad ją neigia JAV“.

Manoma, kad Šiaurės Korėja palydovą į orbitą sėkmingai iškėlė 2012 metų gruodį, po nesėkmių virtinės nuo 1998-ųjų, kai paleido bandomąjį palydovą „Kwangmyongsong-1“.