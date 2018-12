Šeštadienio protestuose Paryžiuje dirbs apie 8 tūkst. policininkų

Praėjusį savaitgalį, kai protestai Paryžiuje virto riaušėmis, sostinės gatvėse buvo dislokuota apie 5 tūkst. pareigūnų.

Visoje šalyje šį savaitgalį bus mobilizuota 89 tūkst. policijos pareigūnų, tuo tarpu kai praėjusį savaitgalį jų buvo apie 65 tūkstančius. Be to, į sostinę bus atgabenta keliolika šarvuočių – tokių „išskirtinių“ priemonių imamasi siekiant suvaldyti smurto riziką, per televiziją TF1 sakė E. Philippe'as.