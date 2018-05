Rusijos žvalgyba teigia sužlugdžiusi Maskvoje planuotą surengti teroro ataką

Atėjus šiltajam sezonui, daugelis mintyse vis dažniau kuria būsimų atostogų planus. Tačiau planuoti kryptis ir įspūdžius yra daug smagiau nei išlaidas.Vienas aukšto rango Rusijos diplomatas penktadienį nurodė, kad šalies žvalgyba sužlugdė teroro ataką, esą planuotą surengti Maskvoje per didžiules Pergalės dienos eitynes.

Apie milijonas žmonių trečiadienį buvo išėję į sostinės gatves dalyvauti kasmetinėse „Nemirtingojo pulko“ eitynėse, per kurias žmonės neša per Antrąjį pasaulinį karą žuvusių savo šeimų narių nuotraukas. Šiose iškilmėse dalyvavo ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas bei Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahus).

Užsienio reikalų ministro pavaduotojas duodamas interviu valstybinei naujienų agentūrai TASS sakė, kad kelios teroristų kuopelės vakarų Sibire buvo sukaupusios ginklų planuotai atakai. Pasak jo, atliekant šį tyrimą sulaikyta 20 asmenų ir surengta kratų 17 namų.

Ši žinia buvo paskelbta Rusijai ruošiantis ateinantį mėnesį surengti Pasaulio futbolo čempionatą.

Rusijos žvalgyba praeitą mėnesį buvo paskelbusi, kad Maskvos srityje buvo suimti keturi asmenys, įtariami ryšiais su džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) kuopelėmis. Federalinė saugumo tarnyba (FSB) nurodė, kad šie IS „miegančios kuopelės“ nariai buvo sučiupti Maskvos srityje, kai atvyko iš Vakarų Sibiro naftininkų miesto Naujojo Urengojaus. Pasak pareigūnų, jie planavo atakas Maskvoje ir gaudavo nurodymų iš IS narių Sirijoje, naudodamiesi viena susirašinėjimo programėle.

Naftos ir dujų turtingas Vakarų Sibiro regionas per dešimtmečius pritraukė daug darbininkų iš įvairių Rusijos kampelių, įskaitant musulmoniškas Šiaurės Kaukazo respublikas.

Rusijos pajėgos nuo 2014 metų teikia pagalbą Sirijos prezidento Basharo al Assado (Bašaro Asado) režimui, o dar tūkstančiai Rusijos piliečių yra išvykę į Siriją prisidėti prie IS ir kovoti prieš B. al Assado vyriausybę.