Rusų stačiatikių cerkvę Grozne šeštadienį atakavę kovotojai gyveno Čečėnijoje, o jų vadeiva buvo iš kaimyninio regiono, šeštadienį per programėlę „Telegram“ pranešė Čečėnijos prezidentas Ramzanas Kadyrovas.

„Teisėsaugos tarnybos greitai nustatė nukautų kovotojų tapatybes. Du iš jų buvo Geldagano kaimo gyventojai, o vienas buvo iš Argunskio kaimo netoli Grozno, – parašė R. Kadyrovas. – Vidaus reikalų ministerijos skyriaus Čečėnijos Respublikoje duomenimis, gaujos vadas buvo iš vieno kaimyninio regiono.“

Keturi kovotojai šeštadienį įsiveržė į rusų stačiatikių cerkvę daugiausia musulmoniškame Rusijos Čečėnijos regione, tačiau per susirėmimą su saugumo pajėgomis, per kurį taip pat žuvo du policininkai ir vienas tikintysis, buvo nukauti.

Maskvos remiamas Čečėnijos lyderis R. Kadyrovas pareiškė, kad kovotojai Grozno centre esančioje Arkangelo Mykolo cerkvėje susirinkusius žmonės mėgino paimti įkaitais. Jis pridūrė asmeniškai kontroliavęs specialiąją operaciją, per kurią buvo nukauti visi užpuolikai.

Rusijos tyrimų komitetas pranešė, kad per susirėmimą žuvo du policijos pareigūnai, o dar du buvo sužeisti. Be to, žuvo vienas tikintysis ir dar vienas buvo sužeistas. Komiteto duomenimis, užpuolikai buvo apsiginklavę šaunamaisiais ginklais ir peiliais.

Tuo tarpu naujienų agentūra „Interfax“, remdamasi Čečėnijos policija, pranešė, kad kovotojai taip pat turėjo kirvių ir butelių su padegamuoju mišiniu.

Anksčiau R. Kadyrovas pareiškė, jog iš žvalgybos duomenų matyti, kad nurodymus surengti išpuolį jie gavo „iš Vakarų valstybės“. Ištikimybę Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui deklaruojantis Čečėnijos lyderis nuolat užsipuola Jungtines Valstijas ir jų sąjungininkes Vakaruose, kurias kaltina bandymais susilpninti Rusiją.