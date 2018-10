Praėjęs savaitgalis Niujorke – pirmasis per 25 metus, kai mieste neaidėjo šūviai

Niujorke praėjęs savaitgalis buvo pirmasis per 25 metus, kai mieste neaidėjo šūviai. „Penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį nebuvo nei šaudynių, nei nužudymų, - sakė Niujorko policijos vadas Jamesas O'Neillas. - Tai yra pirmas kartas per dešimtmečius, ir tuo gali didžiuotis ne tik Niujorko policija, tuo gali didžiuotis visi niujorkiečiai“.

Policijos duomenimis, milijoniniame mieste pastarąjį kartą savaitgalis be šaudynių fiksuotas 1993 metais. Vis dėlto geros savaitgalio žinios nėra tendencija. Savaitgalis nuo spalio 6 iki 7 dienos buvo „siaubingas“, pareiškė žinybos. Šaudynių tada būta Brukline ir Bronkse.

Be to, Niujorke vėl daugėja nužudymų po to, kai praėjusiais metais čia užregistruotas mažiausias jų skaičius nuo šeštojo dešimtmečio - 292. Pirmąjį 2018 metų pusmetį Niujorke būta 147 nužudymų - tai yra 8 proc. daugiau, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.