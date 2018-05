Popiežiaus padėjėjas kardinolas bus teisiamas dėl numanomų lytinių nusikaltimų

Per Australijos mieste Melburne vykusį teismo posėdį 76 metų kardinolas buvo ramus, kai buvo paskelbta, jog jis turės stoti prieš prisiekusiuosius dėl „daugelio“ kaltinimų, nors mažiausiai pusė prieš G. Pellą nukreiptų pareiškimų, įskaitant kai kuriuos pačius sunkiausius, buvo atmesti.

Kai buvo paklaustas, ar pripažįsta savo kaltę, šis svarbus popiežiaus Pranciškaus padėjėjas nedelsdamas garsiai pareiškė: „Nekaltas.“

Šios pozicijos kardinolas laikėsi nuo pat praeitų metų, kai jam buvo pareikšti įtarimai.

Melburno teisėja Belinda Wallington (Belinda Volington) pareiškė esanti „patenkinta“, kad surinkta pakankamai įrodymų teisti G. Pellą dėl „daugelio“ kaltinimų. Trečiadienį planuojama surengti parengiamąjį posėdį, per kurį bus tariamasi dėl proceso nagrinėjimo pradžios datos.

G. Pellas, į teismo salę atlydėtas stiprių policijos pajėgų, buvo paleistas už užstatą, bet turėjo pasižadėti neišvykti iš Australijos. Teismas buvo informuotas, kad kardinolas jau atidavė tarnyboms savo pasą.

Buvęs Sidnėjaus ir Melburno arkivyskupas išėjo atostogų Vatikane, kad galėtų grįžti į Australiją kovoti prieš jam mestus kaltinimus, susijusius su seniai įvykusiais numanomais incidentais.

Kaltinimų detalės ir pobūdis neviešinami, tik buvo paskelbta, kad esama „daug ieškovų“.

Vis dėlto G. Pellui gali būti palanku, kad dauguma rimčiausių kaltinimų buvo atmesti dėl neatitinkančių įrodymų. Tarp jų yra kaltinimas dėl G. Pello netinkamo elgesio 8-ame dešimtyje Balarato mieste Viktorijos valstijoje, per filmo „Artimi trečiojo laipsnio kontaktai“ (Close Encounters of the Third Kind) seansą.

Visi yra lygūs prieš įstatymą

Šimtams civilinius ieškinius dėl lytinių nusikaltimų pateikusių ieškovų atstovaujanti teisininkė Lisa Flynn (Liza Flin) sako, jog teismo sprendimas įrodė, kad visi yra lygūs prieš įstatymą.

"Kaltinimai G. Pellui dėl šių įtariamų nusikaltimų patvirtina, kad žmonės turi būti ir yra lygūs įstatymo atžvilgiu", - sakė ji.

"Tai daug žadantis žingsnis lytinių nusikaltimų aukoms", - pridūrė teisininkė.

G. Pello byla sutampa su Australijoje vykstančiu nacionaliniu tyrimu dėl vaikų lytinio išnaudojimo. Tyrimas buvo pradėtas 2012 metais po dešimtmetį trukusio spaudimo ištirti kaltinimus dėl paplitusios pedofilijos įvairiose institucijose.

Tyrimą atliekanti komisija paėmė tūkstančių nukentėjusiųjų parodymus apie vaikų lytinį išnaudojimą bažnyčiose, našlaičių prieglaudose, sporto klubuose, jaunimo organizacijose ir mokyklose.

G. Pellui teko stoti prieš šią komisiją tris kartus - vieną kartą asmeniškai, o du kartus per teletiltą iš Romos. Jam teko aiškinantis, kaip Bažnyčia reagavo į nusiskundimus dėl kunigų pedofilų veiksmų.

Australijos Katalikų Bažnyčios lyderiai anksčiau yra išreiškę paramą G. Pellui ir pavadinę jį "visiškai padoriu žmogumi".

Antradienį Melburno arkivyskupija pareiškė, kad Melburno arkivyskupas Denisas Hartas neplanuoja pareiškimų šiuo klausimu.

Tačiau pridūrė, jog "arkivyskupas D. Hartas visiškai pasitiki Australijos teismų sistema ir sako, kad dabar turi įsikišti teisingumas".

Kunigų pedofilijos skandalai pastaruoju metu krečia Katalikų Bažnyčią visame pasaulyje ir temdo popiežiaus Pranciškaus pontifikatą. Vasario mėnesį popiežius pranešė, kad Vatikanas atnaujino dvasininkų seksualinio išnaudojimo tyrimų komisijos veiklą.

Komisijos darbas buvo atnaujintas po visiška nesėkme laikytos Pranciškaus kelionės į Čilę sausį, popiežiui apgynus vieną vyskupą, kaltintą kunigų pedofilų nusikaltimų dangstymu.

G. Pellas buvo vienas iš patikimiausių popiežiaus padėjėjų, kuriam 2014 metais pontifikas patikėjo rūpintis Bažnyčios finansų skaidrumu.

Tai buvo dar vienas šuolis šio australo, į Kardinolų kolegiją paskirto velionio popiežiaus Jono Pauliaus II, karjeroje.