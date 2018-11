Pinigų plovimo byla: „Danske Bank“ darbuotojai Estijoje galėjo gauti kyšių

Jo duomenimis, Estijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal iškeltą baudžiamąją bylą dėl aštuonių buvusių „Danske Bank“ darbuotojų kyšininkavimo, kuris galėjo palengvinti pinigų plovimą.

Anot „Berlingske“, tyrėjai jau atskleidė, jog kai kurie šių asmenų leido pasinaudoti savo sąskaitomis didelių sumų „perpumpavimui“ ir iš to galėjo turėti finansinės naudos. Be to, nustatytas valiutų keitimo ir prekybos auksu bendrovės „Tavid“ tarpininkavimas tokiuose atsilyginimuose su „Danske Bank“ filialo darbuotojais.

Rugsėjį didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ paskelbė jo užsakyto nepriklausomo audito ataskaitą, kurioje įvardinta įspūdinga įtartinių pervedimų per šio banko filialą Estijoje suma - daugiau nei 200 mlrd. eurų 2007-2015 metais. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.