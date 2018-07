Pasaulį motociklais apkeliavę lietuviai Asta ir Linas grįžo namo: kvepia rekordu

Kelionės įspūdžių jiems neleis pamiršti ne tik tūkstančiai nuotraukų, bet ir įrašas Lietuvos rekordų knygoje. Tokią ilgą distanciją keliaudami motociklais jie nuvažiavo pirmieji iš mūsų tautiečių

Gimtinėje itin šiltai sutikti keliautojai pirmąsias dienas apibūdina vienu žodžiu – keista. Tiesa, iki sutiktuvių renginio keliautojai jau turėjo šiek tiek laiko apsiprasti, nes kirtę šiaurinę Lietuvos sieną kelis šimtus kilometrų motociklais įveikė ir gimtaisiais keliais.

„Pirmą dieną įvažiavus į Lietuvą vis norėjosi vienas kitam pranešti apie kiekvieną pastebėtą Lietuvos vėliavą, kol galiausiai pripratome, kad Lietuvoje pamatyti trispalvę visiškai įprasta. Dabar su savu kraštu apsipratome. Ypač džiaugiuosi mūsų sprendimu prieš baigiant kelionę apvažiuoti vieną ratą aplink Lietuvą. Pravažiavome Joniškį, Klaipėdą, Marijampolę. Per Druskininkus, Varėną keliavome į sutiktuvių vietą“, – pasakoja Asta.

Po beveik dviejų metų į Lietuvą grįžusi keliautoja sako, kad kol kas labiausiai ją stebina Lietuvos miestų, miestelių ir kaimelių grožis – puikiai susitvarkę, pakelės gražios, švarios, visi kultūringai vairuoja. „Skaitydami informaciją žiniasklaidoje, sulaukdavome daug neigiamų naujienų, bet, kai pamatėme savo akimis, supratome, kad labai graži ta mūsų Lietuva. Ir Europos kontekste mes tikrai labai gražiai atrodome“, – sako pašnekovė.

Keliautojai neslepia, kad per dvejus metus itin pasiilgo artimųjų, tad pirmos dienos Lietuvoje skirtos susitikimams su jais. „Abu labai pasiilgome vyresniosios kartos giminaičių – pakalbėti technologijų pagalba su jais retai pavykdavo“, – sako keliautoja.

Be kelionių motociklais Asta turi dar vieną laisvalaikio pomėgį – jodinėjimą žirgais, tad vos grįžusi skubėjo aplankyti savo mylimą žirgą Priekulėje ir pajodinėti: „Aš labiausiai pasiilgau žirgų. Labai mėgstu jodinėti, nuo pat vaikystės tai buvo mano didelis hobis ir atgaiva širdžiai. Artimųjų trūkumą nors šiek tiek gali kompensuoti su jais pasikalbėjęs telefonu, o su žirgais tokiu būdu nepabendrausi. Tad tik grįžusi jau spėjau pajodinėti“.

Vieną didžiausių gyvenimo nuotykių sėkmingai baigę vilniečiai ilsėtis neplanuoja – ners į darbų ir namų paieškas, ieškos žiemai tinkamos transporto priemonės. Kaip juokauja patys, bandys kuo greičiau grįžti į normalų gyvenimą. Tarp pačių artimiausių suplanuotų darbų – ir rekordo fiksavimas.

Dviem turistiniais motociklais pasaulį įveikę keliautojai itin džiaugiasi, kad ir jų palydovai šį išbandymą atlaikė nepriekaištingai. Kaip pasakoja keliautojai, smulkius techninius nesklandumus, kurių kelionėje pasitaikė vos keli, jie tvarkė savo jėgomis.

Apie Astos ir Lino kelionę

Pradėję kelionę 2016-ųjų spalį, iš Vilniaus Asta ir Linas keliavo į Hamburgą, o kad patektų į kitą žemyną – plukdė motociklus į Čilę, patys skrido į Braziliją, kur dalį laiko teko keliauti tik su kuprinėmis. Išnaršę Pietų Ameriką jie judėjo Centrinės Amerikos link, tada – į Aliaską. Sugrįžę į vakarinę pakrantę išvyko į Pietų Korėją, po to – per Rusijos platybes ir Centrinę Aziją į Iraną, vėliau motociklus vėl plukdė į Keniją. Praleidę penkis nepamirštamus mėnesius Afrikoje, gegužės pradžioje keliautojai grįžo į Europą. Aplankydami Šveicarijos, Austrijos, Čekijos, Vokietijos kaimelius keliavo į Norvegiją, joje – Šiaurės kyšulio link. Iš ten liepos pradžioje pajudėjo namo per Suomiją, Estiją bei Latviją.