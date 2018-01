Paaiškėjo, kada bus palaidota „The Cranberries“ vokalistė

„Grupės „The Cranberries“ buvusios narės Dolores O'Riordan ... laidotuvių mišios bus aukojamos ... bažnyčioje Balibrikene antradienį, sausio 23 dieną, 11 val. 30 min., po jų bus surengtos privačios šeimos laidotuvės“, – paskelbė bažnyčia.

Iki antradienį numatytos ceremonijos ji bus pašarvota laidojimo namuose netoli gimtojo Limeriko. Laidotuvėse dalyvaus apie 200 šeimos narių ir draugų.

46-erių metų dainininkė, dainavusi milijonus įrašų pardavusioje airių roko grupėje, pirmadienį buvo rasta negyva viešbučio kambaryje Londone.

Vienas pirmųjų užuojautą pareiškė Airijos premjeras Leo Varadkaras, D. O'Riordan pavadinęs „kartos balsu“.

Londono koroneris Stephenas Earlas (Stivenas Erlas) penktadienį pranešė laukiantis skrodimo rezultatų. Balandžio 3 dieną numatytas išsamus tyrimas, nors jos mirtis nėra laikoma įtartina.

Airijos Limeriko mieste susikūrusi grupė „The Cranberries“ išgarsėjo 10 dešimtmetyje išleidusi savo debiutinį albumą „Everyone Else is Doing it, So Why Can't We?“, kuriame buvo ir didelės sėkmės sulaukęs singlas „Linger“.

Vėliau išleistame albume „No Need to Argue“ buvo ir daina „Zombie“ su politine potekste, kuri tapo piktu atsaku į kruviną konfliktą Šiaurės Airijoje. Šis kūrinys pasiekė populiarumo viršūnes Europoje.

Grupė visame pasaulyje pardavė apie 40 milijonų įrašų.

D. O'Riordan Londone lankėsi, kad įrašytų naują „Zombie“ versiją su sunkiojo roko grupe „Bad Wolves“, antradienį paskelbė šios grupės atstovai.

Geriausių „The Cranberries“ hitų rinkinys „Stars: The Best Of 1992-2002“ Didžiosios Britanijos albumų sąraše pasiekė 16 vietą – aukštesnę nei 2002 metais, kai buvo išleistas.