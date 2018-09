Rusijoje įkalinto O. Sencovo drama: žiūrovai virsta veikėjais

Ko vertos žmogaus teisės Europoje, jei svetima valstybė gali prievarta suteikti pilietybę, apkaltinti terorizmu ir įkalinti be kaltės kaltą asmenį? Kokia yra valstybės įvaizdžio ir žmogaus gyvybės kaina XXI amžiuje? Rasti atsakymus į šiuos klausimus, reiškia suprasti Rusijoje įkalinto ukrainiečio Olego Sencovo istorijos esmę.

Apkaltintas terorizmu

Rusijos teisėtvarkos gniaužtuose vos pripažinimo keliu pradėjęs eiti kino režisierius O.Sencovas atsidūrė 2014-ųjų pavasarį kartu su visuomenininku Aleksandru Kolčenka. Abu apkaltinti tuo, kad tuoj po Krymo okupacijos organizavo Krymo rusų bendruomenės, partijos "Vieningoji Rusija" biurų Simferopolyje padegimus. Be to, O.Sencovas ir kiti kaltinamieji esą ketino susprogdinti Lenino paminklą.

Patys kaltinamieji savo bylą ne kartą vadino surežisuota, paremtą suklastotais įrodymais. Be to, O.Sencovas teigė, kad per sulaikymą jį mušė ir kankino Rusijos federalinės saugumo tarnybos pareigūnai. Teisme pagrindinis liudytojas atšaukė savo parodymus ir taip pat prisipažino, kad buvo kankinamas.

Po Krymo okupacijos čia gyvenusiems ukrainiečiams buvo automatiškai suteikta Rusijos pilietybė ir šiuo pagrindu Rusija atsisakė išduoti menininką Ukrainai.

Nepaisant teisiniu būdu reiškiamų ir paties O.Sencovo, ir Ukrainos protestų, 2015-ųjų rugpjūtį Šiaurės Kaukazo karinis teismas pripažino jį organizavus teroristinę draugiją ir nuteisė kalėti 20 metų griežto režimo kolonijoje. A.Kolčenkai skirta perpus mažesnė bausmė.

Pernai rudenį jis buvo pervežtas į vieną atšiauriausių, kitapus poliarinio rato esančią Rusijos kolonijų "Baltasis lokys" Labytnangyje, Jamalo-Nencų autonominėje apygardoje.

Reikalaudamas ne savo, bet visų Rusijoje kalinamų politinių kalinių ukrainiečių, kurių suskaičiuojama beveik septynios dešimtys, išlaisvinimo, gegužės 14-ąją O.Sencovas paskelbė bado streiką.

Du šaukšteliai maisto

Aiškios ir objektyvios informacijos apie jo būklę yra nedaug, todėl suprasti tikrąją 42-ejų vyro situaciją sudėtinga. Oficialias žinias apie jį skelbia Rusijos Federalinės bausmių vykdymo tarnybos spaudos biuras – pastarąjį kartą tai darė prieš dvi savaites, pranešęs, kad "kalinio kūno svorio ir būklės pablogėjimo nepastebėta", "būklė nekelia pavojaus jo gyvybei, vertinama kaip patenkinama". Neoficialias žinias perduoda advokatas Dmitrijus Dzindzė, pastarąjį kartą paskelbęs, kad režisierius turi širdies veiklos problemų, jo kraujospūdis ir pulsas sumažėjęs.

Iki liepos pradžios menininko gyvybę palaikė lašelinės ir vanduo. Į ligoninę jis paguldytas maždaug po pusšimčio bado dienų, t. y. po tiek laiko, kada prasideda negrįžtamieji organų sutrikimai. Tuomet jis, kad išvengtų priverstinio maitinimo, sutiko būti maitinamas specialiu mišiniu. Anot advokato, minimaliu jo kiekiu.

Medicinos praktikoje tokiu mišiniu maitinami ypač sunkūs ligoniai, kurių sutrikusi sąmonė ir rijimo refleksas. Mišinys, kuriuo maitinamas menininkas, subalansuotos sudėties: 35 proc. jo sudaro riebalai, 16 proc. – baltymai, o 49 proc. – angliavandeniai. Tam, kad išgyventų vien maitindamasis šiuo kokteiliu, žmogus turi jo gauti pakankamą kiekį – iki dviejų buteliukų. Advokato teigimu, ukrainietis jo gauna vos du šaukštelius per dieną.

Tik tokiu kiekiu maitinamam žmogui stinga kalio, magnio, natrio. Ilgainiui dėl nusilpusio širdies raumens jo pulsas ir kraujospūdis sumažėja. Ilgai badaudamas, žmogaus organizmas iš pradžių naudoja angliavandenius, paskui – riebalus, kyla inkstų nepakankamumo grėsmė, gali atsirasti mėšlungis. Galiausiai pradedami naudoti baltymai. Netekus pusės svorio masės, mirštama per keletą dienų.

"Nekalbėkite apie laisvę"

Pastarąjį kartą advokatas teigė, kad O.Sencovas yra netekęs 30 kg. Vienintelėje prieš tris savaites Rusijos žmogaus teisių įgaliotinės paskelbtoje nuotraukoje jis matyti akivaizdžiai sulysęs ir nusilpęs. Morališkai, regis, taip pat.

"Kas pats nebadavo, negali įsivaizduoti, kokių vidinių konfliktų kyla, kokią valios įtampą jaučia šią būseną išgyvenantis žmogus, – savo prisiminimuose apie badą rašė buvęs koncentracijos stovyklos kalinys, psichiatras Viktoras Franklis. – Mintys apie maistą tampa pagrindinės. Bendra psichologų ir pačių kalinių nuomone, koncentracijos stovykloje žmogų labiausiai slėgė tai, kad jis nežinojo, kiek jam ten teks likti. Nebuvo jokio termino!"

Dėl to žmogus savo gyvenimą ėmė matyti kaip pasibaigusį, o normalus pasaulis, kitapus spygliuotos tvoros esantys žmonės laikyti kažkuo labai tolimu. "Jie žiūrėjo į šį pasaulį tarsi mirusieji, kurie "iš anapus" žiūri į Žemę, suprasdami, kad viskas, ką jie mato, yra visiems laikams prarasta", – rašė V.Franklis.

Panašios būklės, sprendžiant iš jo bendravimo su seserimi, yra ir O.Sencovas. Jis prašė nerašyti jam laiškų apie tai, kad laisvė arti. Advokatas prašytas neperduoti laiškų, kuriuose prašoma liautis badavus, nes jų jis tiesiog neskaitys. "Kiek manęs pakaks, tiek ir patempsiu", – apie savo ryžtą sakęs O.Sencovas.

Palaikymas – iš viso pasaulio

Talentingo, menininko, kuriam prognozuotas tarptautinis pripažinimas, likimas sprendžiamas aukščiausiu lygiu: šia tema su Maskva bendraujama iš Baltųjų rūmų, didžiausią įtaką pasaulyje turinčių tarptautinių organizacijų.

Nerimą dėl ukrainiečių režisieriaus būklės šią savaitę išreiškė JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas. Rugpjūčio viduryje JT jau bandė įsikišti į situaciją – tuomet organizacijos ekspertai kreipėsi į Rusijos valdžią, ragindami išlaisvinti menininką "skubos tvarka be išankstinių sąlygų". "O.Sencovo gyvenimui kyla grėsmė. Jis paskelbė bado streiką įkandin teisinių ginčų ir nuosprendžio, kurie neatitinka tarptautinės teisės normų", – ataskaitoje teigė specialieji JT pranešėjai.

Naują pareiškimą Europos Žmogaus Teisių Teismui prieš Maskvą dėl O.Sencovo ir dešimčių kitų Rusijoje kalinamų ukrainiečių laikymo yra pateikusi ir Ukraina.

Kijevo kreipimesi nurodoma, kad Maskva pažeidžia daugelį Europos žmogaus teisių konvencijos straipsnių, įskaitant kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio draudimą, teisę į teisingą teismą, minties, sąžinės ir religijos laisvę, raiškos ir susirinkimų laisvę.

JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo ketvirtadienį paragino Rusijos užsienio reikalų ministrą Sergejų Lavrovą nedelsiant paleisti kalinamą ukrainiečių režisierių ir visus politinius kalinius ukrainiečius.

Prancūzijos laikraštis "Le Monde" paskelbė dešimčių pasaulio kultūros veikėjų pasirašytą prašymą paleisti ukrainiečių režisierių, kuriame buvo pažymėta, kad "Olegas Sencovas gali mirti bet kurią minutę".

Praėjusią savaitę Čekijos kino kūrėjai paskelbė, kad rotaciniu principu badaus, reikšdami solidarumą su O.Sencovu.

Nobelio premija – raktas į laisvę

"Negaliu sėdėti sudėjęs rankų", – sako buvęs Lenkijos prezidentas Lechas Walęsa, pradėjęs kampaniją, kad O.Sencovui būtų skirta Nobelio taikos premija.

Pagal Nobelio komiteto taisykles, laureatai turi teisę siūlyti kandidatus šiam apdovanojimui, laikomam prestižiškiausiu įvertinimu už pacifistinę veiklą. L.Walęsa Nobelio taikos premijos laureatu yra tapęs 1983-iaisiais.

Laikykis, nepaisydamas to blogio, kuris tave užklupo, laikykis, nes tu rodai pasauliui pavyzdį, kaip reikia kovoti.

Interviu "Laisvės radijui" L.Walęsa lygino savo patirtį su kalinamo ukrainiečių menininko situacija. "Aš irgi buvau patekęs į sudėtingą situaciją, aš taip pat kovojau. Šis apdovanojimas padėjo atgauti laisvę ir man, ir Lenkijai", – sakė buvęs Lenkijos prezidentas. Jis įsitikinęs: Nobelio taikos premija O.Sencovui būtų kaip padėka už tai, kad jis kovojo, ir paskatinimas tęsti taikią kovą. "Darysiu viską, kad ši premija tektų O.Sencovui", – sakė L.Walęsa.

– Kokios pasaulio reakcijos tikitės? Manote, yra šansų, kad ši premija būtų skirta O.Sencovui?

– Jei pasaulyje viešpatautų sąžinė, jis tikrai ją gautų. Esu įsitikinęs, kad ji turi priklausyti būtent jam. Manau, yra šansų, jei tik jam pavyks tęsti savo kovą. Net jei iš pirmo karto ir nepavyks, aš juk irgi premiją gavau ne iškart, tik iš antrojo. O.Sencovas turi galimybių, mes darome viską, kad jis būtų apdovanotas.

– Rusijoje, atrodo, nedžiūgaujama dėl jūsų iniciatyvos.

– Kiek žmonių jau kreipėsi į Rusiją prašydami išlaisvinti O.Sencovą, ragino jam suteikti laisvę, tačiau Rusijoje į tai nereaguojama. Todėl tokie, kaip aš, negali sėdėti susidėję rankų, mes turime daryti viską, kad išlaisvintume O.Sencovą ir padėkotume jam už didvyriškumą.

– Kodėl manote, kad apdovanojimą turi gauti būtent O.Sencovas?

– Šiuolaikiniame materialistiniame pasaulyje nepakanka ryžtingų kovotojų. Reikia tokio pavyzdžio, kad būtų skatinami kiti, kad mums visiems pavyktų pasaulį padaryti geresnį. Rusijos santykis su Ukraina yra neteisingas. Mes gyvename intelekto epochoje, tačiau yra tokių, kurie problemas sprendžia naudodami šiurkščią jėgą. Rusijos jėgos metodai pasmerkti pralaimėti, tačiau dar nesibaigė epocha, kai jie naudojami. Jie greičiau taps praeitimi, jei bus daugiau tokių ryžtingų žmonių, koks yra O.Sencovas.

– Manote, kad Nobelio premijos įteikimas padės išlaisvinti O.Sencovą?

– Jo situaciją tam tikra prasme galima palyginti su manąja. Yra daug elektrikų ir daug režisierių. Tačiau režisierių ir elektrikų, kurie būtų Nobelio laureatais, nedaug, todėl O.Sencovui vienareikšmiškai padėtų tokia premija, juk jis taptų vienu ir apdovanotų iškilių žmonių.

– Sakote, kad Rusija ne iškart atsisakys jėgos metodų. Karas Ukrainos rytuose tęsiasi jau ketverius metus, nuolat žūna žmonės...

– Europa ir pasaulis nelabai solidarūs. Dabartinis susiskaldymas baigiasi tuo, kad mes neužsiimame tokiomis problemomis kaip Ukraina. Vienu metu pasaulis suteikė Ukrainai saugumo garantijas, jei ji atsisakys branduolinio ginklo. Tai ir reikia akcentuoti, kad JAV ir kitos valstybės įsipareigojo garantuoti Ukrainos saugumą. Tačiau pasaulio bendruomenė nesilaiko žodžio ir mažai padeda Ukrainai. Faktas, kad stipri parama galėtų baigtis karu, o karo niekas nenori, todėl Ukrainos kančios tęsis, tačiau jos turi baigtis pergale.

– Ką pasakytumėte O.Sencovui, jei dabar galėtumėte į jį kreiptis?

– Olegai, tu – teisingoje pusėje. Gerai, kad yra tokių žmonių, kaip tu, tai mums suteikia vilties, kad pasaulis taps geresnis. Laikykis, nepaisydamas to blogio, kuris tave užklupo, laikykis, nes tu rodai pasauliui pavyzdį, kaip reikia kovoti.

– Dėl karo ir ekonominės krizės kai kurie ukrainiečiai šiandien neteko tikėjimo, jie nuleido rankas. Kokiais žodžiais kreiptumėtės į juos?

– Jums nesisekė praeityje, nesiseka ir dabar, tačiau ateis šlovės ir pergalės dienos. Jums reikia atsilaikyti, nes niekas už jus nepadarys jūsų darbo. Būkite solidarūs, kartu spręskite sunkias užduotis ir kvieskite Europą ir pasaulį solidarumui, nes jūsų kova sąžininga ir turi baigtis pergale.