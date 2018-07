Mirė ilgametis „Fiat Chrysler“ vadovas S. Marchionne

„Su giliu liūdesiu skelbiame, kad EXOR buvo informuoti apie Sergio Marchionne mirtį“, – pranešime teigė Agnelli (Anjeli) šeimai priklausanti „Exor“.

Liūdesį išreiškė ir bendrovės generalinis direktorius Johnas Elkannas (Džonas Elkanas).

„Deja, įvyko tai, ko bijojome. Sergio Marchionne, žmogaus ir mūsų draugo, nebėra“, – į žinias apie legendinio vadovo mirtį reagavo J. Elkannas.

Keturiolika metų „Fiat“ vadovavęs 66 metų amžiaus S. Marchionne atsistatydino vos praėjusį šeštadienį. Birželio mėnesį jam buvo atlikta peties operacija, po kurios kilo rimtų komplikacijų ir garsiojo vadovo sveikata smarkiai pablogėjo.

Per keturiolika darbo „Fiat“ metų S. Marchionne pasiekė nemažai didelių laimėjimų ir tapo tikra automobilių pramonės žvaigžde.

Kuomet S. Marchionne tapo „Fiat“ vadovu, bendrovė buvo atsidūrusi chaose bei nuolat keitė generalinius direktorius. Prie gamintojo vairo jis stojo Agnelli šeimos pareikalavimu, kuri S. Marchionne paprašė išgelbėti krizę papuolusią bendrovę. Ilgus metus „Fiat“ buvo valdoma kaip šeimos įmonė, todėl šis pokytis jai buvo itin svarbus.

2009 metais jau atsigavusi „Fiat“ įsigijo amerikiečių gamintoją „Chrysler“. Kaip pripažįsta patys „Chrysler“, susijungimas su „Fiat“ išgelbėjo įmonę nuo bankroto.

„Labai mažai tikėtina, kad „Chrysler“ dabar egzistuotų, jei S. Marchionne nebūtų rizikavęs. Įmonė buvo itin blogoje padėtyje, ankstesni savininkai iš jos atiminėjo visus resursus“, – sakė „Autotrader.com“ analitikė Michelle Krebs (Mišelė Krebs).

Per savo karjerą S. Marchionne įvykdė didžiąją dalį savo tikslų, nors juo iš pradžių abejojo kone visas automobilių sektorius.

Be to, S. Marchionne atskyrė „Ferrari“ į atskirą įmonę. Per pradinį viešą akcijų platinimą (IPO) sportinių automobilių gamintoja buvo įvertinta 10 mlrd. JAV dolerių, o dabar ji kainuoja beveik 35 mlrd. JAV dolerių, t. y. beveik tiek pat, kiek FCA.

Be savo įmonės valdymo įgūdžių, S. Marchionne buvo žinomas ir dėl savo stiliaus bei charizmatiškos asmenybės. FCA vadovas visur eidavo pasipuošęs juodu megztiniu, o jo bendražygiai teigia S. Marchionne su kaklaraiščiu paskutinį kartą matę 2007 metais.

S. Marchionne iš FCA generalinio direktoriaus pareigų planavo pasitraukti pasibaigus 2018 metams. Jis visada tikino, kad jo įpėdiniu taps žmogus iš įmonės vidaus – po praėjusią savaitę paskelbto pasitraukimo, FCA generaliniu direktoriumi buvo paskirtas „Jeep“ prekės ženklo vadovas britas Mike'as Manley (Maikas Menlis).