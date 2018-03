Britanijos policija tiria buvusio rusų šnipo apnuodijimą

Tuo tarpu Maskva pareiškė neturinti jokios informacijos apie šį „tragišką incidentą“.

Britų kovos su terorizmu padalinio specialistai padeda tyrime dėl sekmadienį įvykusio incidento, kai staiga sąmonės neteko buvęs Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU pulkininkas Sergejus Skripalis. Šis įvykis pakurstė nerimą dėl galimo sąmokslo nunuodyti buvusį šnipą.

Žiniasklaida skelbia, kad Anglijoje pietvakariniame Solsberio mieste ant suoliuko viename prekybos centre rastas sąmonę praradęs vyras yra buvęs GRU pulkininkas 66 metų S. Skripalis.

Policija pranešė, kad į septintą dešimtį įkopęs vyras ir drauge su juo buvusi į ketvirtą dešimtį įžengusi moteris gydomi dėl įtariamo apsinuodijimo nežinoma medžiaga. Šių žmonių būklė kritinė; jie gydomi reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje.

Britų visuomeninis transliuotojas BBC antradienį pranešė, kad moteris, buvusi kartu su S. Skripaliu, yra jo dukra Julija.

Šią informaciją vėliau patvirtino Britanijos užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas).

Viena incidento liudininkė dienraščiui „The Daily Telegraph“ pasakojo, kad buvęs GRU pulkininkas su savo palydove sėdėjo ant suoliuko prie prekybos centro ir „atrodė lyg būtų sušalę“.

Antradienį incidento vieta tebebuvo atitverta; atsargumo sumetimais buvo uždarytas ir šalimais esantis restoranas „Zizzi“.

Britanijos policijos kovos su terorizmu padalinio vadovas Markas Rowley (Markas Roulis) sakė, kad specialistai iš jo komandos padeda tyrėjams.

„Akivaizdu, jog tai labai neįprasta byla, todėl labai svarbu kiek įmanoma greičiau nuodugniai išsiaiškinti, dėl ko įvyko šis incidentas“, – sakė jis BBC radijui.

Vietos policija nurodė neskubanti daryti jokių išvadų.

A. Litvinenkos nužudymo aidai

S. Skripalis 2006-aisiais Rusijoje buvo nuteistas kalėti 13 metų už tai, kad Britanijos slaptajai tarnybai MI6 teikė informaciją apie Europoje veikiančius GRU agentus.

Tačiau S. Skripaliui buvo suteikta malonė, o 2010 metų liepą jis buvo paleistas per JAV ir Rusijos šnipų apsikeitimą, įvykusį amerikiečiams išaiškinus Jungtinėse Valstijose veikusį vadinamųjų rusų miegančiųjų agentų tinklą.

Jis buvo atskraidintas į Britaniją, kuri buvusiam GRU pulkininkui suteikė prieglobstį.

Sekmadienio incidentas atgaivino prisiminimus apie buvusio šnipo Aleksandro Litvinenkos mirtį. Buvęs KGB agentas ir Kremliaus kritikas A. Litvinenka mirė 2006 metų lapkričio pabaigoje, praėjus kelioms savaitėms po to, kai viename Londono viešbučių išgėrė arbatos, į kurią buvo įpilta radioaktyvaus polonio izotopo Po-210.

2016 metais paskelbtose britų atlikto tyrimo išvadose buvo rašoma, jog Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „tikriausiai pritarė“ A. Litvinenkos nužudymui.

Išvadose pagrindiniais įtariamaisiais šiuo nužudymu buvo įvardyti buvęs Rusijos slaptųjų tarnybų darbuotojas Andrejus Lugovojus ir buvęs sovietų pajėgų karys Dmitrijus Kovtunas, kurie tą lemtingą dieną viešbutyje „Millennium“ buvo susitikę su A.Litvinenka išgerti arbatos.

Antradienį V. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Kremlius neturi jokios informacijos apie incidentą Solsberyje.

„Dabar matome panašią tragišką situaciją. Visgi mes neturime informacijos, dėl ko tai galėjo nutikti, kuo užsiėmė šis žmogus, su kuo tai galėtų būti susiję. Todėl tiesiog negaliu nieko komentuoti“, – sakė D. Peskovas, žurnalistų paprašytas pakomentuoti tai, kas nutiko S. Skripaliui.

Jis taip pat nurodė, kad Rusija negavo jokių kreipimųsi dėl bendradarbiavimo atliekant su S. Skripaliu susijusio incidento tyrimą.

„Niekas su tokiu prašymu į mus nesikreipė, palūkėkime. Maskva visuomet atvira sąveikai“, – sakė jis.

Tuo tarpu B. Johnsonas pareiškė, jog jeigu būtų įrodyta, kad už šį incidentą yra atsakinga Rusija, Jungtinė Karalystė atsakys „tinkamai ir griežtai“.

Kalbėdamas parlamente diplomatijos vadovas pridūrė, kad jis “dabar į nieką nerodo pirštu, bet sakau pasaulio vyriausybėms, kad joks mėginimas atimti nekaltą gyvybę JK teritorijoje neliks nesudraustas arba nenubaustas".

„Rusijos išdavikas“

Solsberio incidentas antradienį figūravo beveik visų didžiųjų Britanijos dienraščių pirmuosiuose puslapiuose.

„Daily Mail“ daro prielaidą, kad S. Skripaliui veikiausiai keršijo buvę kolegos.

A. Litvinenkos našlė Marina laikraščiui „The Times“ sakė, kad stebint filmuotą medžiagą, kurioje buvo matomi sekmadienio incidento vietoje dirbantys specialiųjų tarnybų pareigūnai su ryškiai geltonais sandariais cheminės saugos kostiumais, ją pasijuto, tarsi būtų kažkur tai jau mačiusi.

Jungtinėse Valstijose gimęs ir Londone gyvenantis Williamas Browderis (Viljamas Brauderis), stūmęs kampaniją prieš Kremlių dėl buvusio jo investicijų bendrovės teisininko Sergejaus Magnitskio mįslingos mirties Rusijos kalėjime, teigė, kad jam „iškart kilo įtarimų“, jog su S. Skripalio byla susijusi Maskva.

„Šis žmogus Kremliaus buvo laikomas Rusijos išdaviku“, – naujienų agentūrai AFP sakė W. Browderis.

„Jie yra įvykdę ne vieną nužudymą Rusijoje ir užsienyje. Be to, jie yra naudoję nuodus, taip pat Britanijoje, – pridūrė jis. – Taigi, tai turėtų būti pirmoji prielaida dėl to, kas nutiko.“

Tačiau A. Lugovojus, dabar – Rusijos parlamento narys, komentuodamas britų žiniasklaidos pranešimus pareiškė, kad Britanija „kenčia nuo fobijų“.

„Dėl Rusijos prezidento rinkimų (kovo 18-ąją), mūsų veiksmų Sirijoje situacija su Skripaliu gali būti išvystyta iki antirusiškos provokacijos“, – jis sakė naujienų agentūrai „Interfax“.

M. Rowley pažymėjo, kad „rusai tremtiniai nėra nemirtingi – jie visi miršta, ir tai gali suteikti peno kai kurioms sąmokslo teorijoms“.

„Kita vertus, turime suprasti grėsmių valstybei faktą, kaip pademonstravo Litvinenkos byla“, – pridūrė jis.