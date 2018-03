Kariškis: JAV priešraketinė gynyba – tik geras taikinys naujiems rusų ginklams

„Dabar visi priešraketinės gynybos poziciniai rajonai, karinio laivyno grupė, batalionų grupės, kaip sako kariškiai, tėra geri taikiniai“, – teigė šaltinis.

„Tos amerikietiškos priešraketinės (gynybos sistemos) prieš naujausias Rusijos sukurtas sistemas yra kaip laidynė prieš lėktuvą“, – sakė jis.

„Daugiau kaip 400 raketų, kurias ketina dislokuoti amerikiečiai kaip globalią priešraketinės gynybos sistemą, dabar, Rusijai pristačius naujas ginkluotės sistemas, nebeturi jokios karinės reikšmės. Dabar beprasmiška jomis dengti pozicinius rajonus ir įvairaus pobūdžio karines grupes. Dabar tomis raketomis galima šaudyti tik į žvirblius, nors, kaip sakė vienas žymus kino herojus, „paukščiuko gaila“, – pareiškė šaltinis, paminėdamas frazę iš sovietiniais laikais sukurto filmo „Kaukazo belaisvė“.

Tos amerikietiškos priešraketinės (gynybos sistemos) prieš naujausias Rusijos sukurtas sistemas yra kaip laidynė prieš lėktuvą.

Savo metiniame pranešime Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pranešė, kad šalyje, be kitų naujų ginklų, buvo išbandyta ir nauja tarpžemyninė balistinė raketa „Sarmat“, kuri gali nešti daugiau kovinių galvučių ir pasiekti didesnį nuotolį negu jos sovietų laikų pirmtakė, Vakaruose vadinta „Satan“ („Šėtonu“).

V. Putinas sakė, kad tarp naujųjų ginklų yra branduolinės sparnuotosios raketos, branduolinės povandeninės bepilotės skraidyklės ir naujas hipergarsinis aviacijos raketų kompleksas, neturintis analogų pasaulyje.

„Niekas pasaulyje neturi nieko panašaus, – sakė jis. – Vieną dieną gali atsirasti (analogų), bet iki to laiko sugalvosime kažką nauja.“

Rusijos vadovas sakė, kad taip pat buvo išmėgintas hipergarsinis aviacijos raketų kompleksas „Avangard“. Šio komplekso raketos gali skristi 20 kartų didesniu negu garso greičiu ir smogti „lyg meteoritas, lyg ugnies kamuolys“.

V. Putinas taip pat sakė, kad Rusijos Pietų karinės apygardos aerodromuose buvo dislokuotas itin tiksliai nutaikomas hipergarsinis aviacijos raketų kompleksas „Kinžal“.

Valstybės vadovas sakė, kad itin dideliu greičiu galintis skristi lėktuvas nešėjas galėtų per kelias minutes nugabenti raketą į paleidimo vietą. Be to, šio komplekso raketos gali skristi 10 kartų didesniu negu garso greičiu ir manevruoti viso skrydžio metu.

V. Putinas pažymėjo, kad šios charakteristikos užtikrina, jog naujasis kompleksas galėtų įveikti visas egzistuojančias ir kuriamas priešlėktuvinės bei priešraketinės gynybos sistemas. Prezidentas pridūrė, kad naujoji sistema galėtų smogti taikiniams esantiems toliau kaip už 2 000 km ir nešti branduolines arba įprastas kovines galvutes.

„Tokio ginklo turėjimas, be abejo, suteikia rimtą pranašumą ginkluotos kovos srityje. Jo galia ir pajėgumai, pasak karinių ekspertų, gali būti milžiniški. Greitai (naujosios raketos) taps nepažeidžiamos dabartinių priešlėktuvinės ir priešraketinės gynybos sistemų, kadangi raketų gaudyklės jų tiesiog nepavys“, – tęsė V. Putinas.