JAV miestą užklupo rekordinė Kalėdų pūga

Svajonė apie baltas Kalėdas JAV šiaurės rytuose esančiam Erio miestui virto košmaru: per dvi paras siautusią pūgą jį užklojo rekordiniu 1,5 m storio sniego patalu, o pareigūnai buvo priversti skelbti nepaprastąją padėtį.

Gyventojai socialinėje žiniasklaidoje dalijosi pribloškiamais baltosios tamsos vaizdais, o meteorologai sakė, kad rekordinį snygį, trukusį visą pirmąją Kalėdų dieną ir antradienį iki 17 val. vietos laiku, atnešė lediniai vėjai nuo šalia esančio Erio ežero.

Prognozuojamas tolesnis sniegas, iki 2,5–5 cm per valandą, Gyventojai perspėjami be ypatingos būtinybės nesinaudoti keliais, o jeigu vis dėlto būtinai prireiktų išvykti į kelionę – apsirūpinti vilkimo lynais, šviesos signalais, kastuvais ir signalinėmis raketomis.

Pensilvanijos gubernatorius Tomas Wolfas (Tomas Vulfas) paskelbė, kad valstijos Nacionalinė gvardija parūpino vietos agentūroms padidinto pravažumo karinių mašinų. Jas bus galima naudoti, jeigu prireiktų skubiai evakuoti ligonius arba reaguoti į teisėsaugos iškvietimus.

Kaip nurodo Nacionalinė meteorologijos tarnyba, gruodžio 25-ąją iškrito 86 cm sniego; tai didžiausias kada nors šiame mieste užregistruotas snygis. Ankstesnis 51 cm rekordas buvo užregistruotas 1956 metų lapkričio 22 dieną.

Per dvi dienas iškritę 1,5 m sniego taip pat viršijo ankstesnį valstijos 110 cm rekordą, užfiksuotą Morgantaune 1958 metų kovo 20–21 dienomis.

Eryje sninga toliau. „Tarnybos dirba, bet paprasčiausiai jos negali susidoroti su tokiu krintančiu sniego kiekiu“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė vietos pareigūnas Mattas Exley (Matas Ekslis).

Per visą gruodžio mėnesį Eryje iškrito 245 cm sniego, ir tai yra sniegingiausias mėnuo per visą miesto istoriją. Paprastai čia per visą sezoną iškrinta maždaug 2,5 m sniego.

Gyventojai skelbė nuotraukas, primenančias atšiaurų poliarinį peizažą, ir juos užklupusį reiškinį socialiniame tinkle „Twitter“ praminė #Snowmageddon („sniego Armagedonu“).

Transporto priemonės palaidotos po sniegu, matomumas labai prastas ir kai kur siekia tik apie metrą.

Antradienį vakare temperatūra nukrito iki minus 10 laipsnių pagal Celsijų. Meteorologai perspėja, kad trečiadienį toliau snigs.