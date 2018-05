Havajuose išsiveržus ugnikalniui evakuojami gyventojai

Pasak Havajų apygardos atstovės Janet Snyder (Džanet Snaider), lava pasiekė Mohalos gatvę gyvenamajame rajone „Leilani Estates“.

„Viešųjų darbų departamentas praneša apie garų ir lavos prasiveržimą iš plyšio Leilanio rajone, Mohalos gatvės teritorijoje“, – sakoma Havajų apygardos civilinės gynybos agentūros „Facebook“ žinutėje.

Teritorija, kuriai gresia šis išsiveržimo pavojus, turi apie 10 tūkst. gyventojų, o pačioje "Leilani Estates" gyvena apie 1,5 tūkst. žmonių. Iš pradžių betarpiško pavojaus zonoje buvo paskelbta „savanoriškoji evakuacija“, o vėliau jos gyventojams buvo nurodyta, kad jie privalo palikti savo namus.

Vienas salos pietinės dalies gyventojas sakė, kad iš naujai atsivėrusio plyšio lavos fontanas kyla maždaug į 45 metrų aukštį.

Ikaika Marzo (Ikaika Marzas) pasakojo laikraščiui „Honolulu Star-Advertiser“, kad lava šalia vieno namo Leilanio gyvenvietėje plinta apie 180 metrų pločio lavos srautas.

Šis išsiveržimas įvyko po kelias dienas Punos rajoną Didžiojoje saloje krėtusių žemės drebėjimų.

JAV Geologijos tarnybos (USGS) ekspertai iš Havajų ugnikalnių observatorijos nuo žemės ir iš oro vertina padėtį per išsiveržimą, prasidėjusį apie 16 val. 45 min. vietos (penktadienį 5 val. 45 min. Lietuvos) laiku.

Vietos naujienų reportažuose rodomi per mišką tekantys lavos srautai, Local news footage showed streams of lava snaking through a forest, while the Hawaii County Civil Defense Agency reported „steam and lava emissions from a crack in Leilani Subdivision in the area of Mohala Street,“ following the blast, mandating all residents to leave the affected area.

Anksčiau šią savaitę įgriuvo Puu O kraterio dugnas, todėl lava šlaitu nutekėjo daugiau kaip 16 km apgyventos salos pietryčių pakrantės link.

Ketvirtadienį 10 val. 30 min. (23 val. 30 min.) į pietus nuo Puu O įvykęs 5 balų žemės drebėjimas sukėlė akmenų griūčių ir potencialią uolienų nuošliaužą į kraterio vidų, nurodė USGS.

„Šio įvykio sukeltas trumpalaikis pelenų pliūpsnis šovė į padangę ir tebesisklaido, slinkdamas į pietryčius nuo Puu O“, – sakoma USGS pranešime. Tarnyba perspėjo, kad pavėjui nuo kraterio galimas pelenų lietus.

Virš išsiveržimo vietos matėsi milžiniškas rausvos spalvos debesis, o tarnybos perspėjo dėl galimo „lavos užliejimo“, gaisrų, dūmų ir naujų žemės drebėjimų.

Pasak pareigūnų, per itin aktyvaus Kilauėjos ugnikalnio išsiveržimus gali susidaryti pavojingų sąlygų, įskaitant „potencialiai mirtinas sieros dvideginio dujų koncentracijas“, taip pat metano sprogimų, galinčių nusviesti didelių uolienų gabalų ir kitokių nuolaužų į aplinkines miškingas teritorijas.

Nauji plyšiai

Havajų gubernatorius Davidas Ige (Deividas Igė) mobilizavo valstijos Nacionalinę gvardiją ir paragino gyventojus atsižvelgti į Civilinės gynybos agentūros perspėjimus.

„Prašome būti budrius ir jau dabar pasiruošti, kad apsaugotumėt savo šeimas“, – D. Ige rašė per „Twitter“.

Dalis dėl ugnikalnio keliamo pavojaus savo namus palikusių gyventojų galės prisiglausti viename vietos bendruomenės centre, pranešė Havajų nepaprastųjų situacijų valdymo agentūra.

USGS padidino ugnikalnių išsiveržimo keliamo pavojaus lygį ir pranešė, kad vėlyvą popietę buvo aptikta „naujų plyšių žemėje“.

„Iš plyšių gyvenvietės rytinėje dalyje kyla balti karšti garai ir melsvas rūkas“, – rašo agentūra. Pasak USGS, šie pliūpsniai prasidėjo prieš 17 val. vietos laiku.

USGS pabrėžė, kad plyšinių išsiveržimų ankstyvosios stadijos būna itin „dinamiškos“ ir kad „gali atsirasti papildomų kraterių bei naujų lavos prasiveržimų“.

„Šiuo metu neįmanoma nuspėti, kur gali atsirasti naujų kraterių“, – perspėjo specialistai.

„Leilani Estates“ patenka į Didžiosios salos Rytų rifto zoną, kurioje, kaip perspėjo Ugnikalnių observatorija, buvo „nustatyta magmos judesių“. Gyventojai perspėjami, kad bet kuriuo metu gali įvykti seisminių smūgių ir ugnikalnio išsiveržimų.

„Visoms teritorijoms, besiribojančioms su Rytų rifto zona, gresia didelis išsiveržimų pavojus“, – sakė Havajų apygardos meras Harry Kimas (Haris Kimas).