Danija kaltina Teheraną planavus ataką jos teritorijoje

„Tai buvo Irano žvalgybos tarnybos, mūsų manymu, planavusios ataką Danijoje, operacija“ prieš tris iraniečius, įtariamus priklausant arabų separatistų judėjimui „Ahvazo nacionalinis pasipriešinimas“, nurodė PET vadovas Finnas Borchas Andersenas (Finas Borchas Andersenas).

Vienas iraniečių kilmės norvegas buvo suimtas spalio 21 dieną. Jis įtariamas planavęs tą ataką ir šnipinėjęs Iranui.

Šis asmuo buvo sulaikytas Švedijoje, informavo švedų saugumo tarnyba „Sapo“.

Rugsėjo pabaigoje Teheranas apkaltino Daniją, Nyderlandus ir Didžiąją Britaniją „priėmė kelis teroristinės grupuotės narius“, Irano kaltinamus esant atsakingus už ataką šalies pietvakariuose esančiame Ahvazo mieste.

Per rugsėjo 22 dieną surengtą išpuolį prieš karinį paradą Ahvaze žuvo mažiausiai 24 žmonės ir dar per 60 buvo sužeisti. Atsakomybę už jį prisiėmė džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS).

Teherano operacija Danijoje buvo „visiškai nepriimtina“, socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Danijos užsienio reikalų ministras Andersas Samuelsenas.

„Vyriausybė atsakys Iranui ir pasikalbės su savo partneriais Europoje dėl tolesnių priemonių“, – pridūrė jis.

Antradienį į Danijos URM pasiaiškinti dėl įtariamo atakos planavimo buvo iškviestas Irano ambasadorius Kopenhagoje.

Šis PET pranešimas užbaigė kelias savaites trukusias žiniasklaidos spėliones, kodėl Danija rugsėjo 28-ąją kelioms valandoms per didelio masto policijos operaciją buvo uždariusi tiltus į Švediją ir kodėl tądien neplaukė keltai į šią šalį.

Tokių priemonių imtasi siekiant užkirsti kelią iraniečių planuotai operacijai, antradienį pareiškė PET.

Neigia kaltinimus

Irano užsienio reikalų ministerija antradienį paneigė Kopenhagos Teheranui pareikštus kaltinimus, kad Iranas planavo Danijos teritorijoje surengti išpuolį prieš iraniečių opozicijos aktyvistus, pranešė naujienų agentūra IRNA.

Ministerijos atstovas Bahramas Ghasemi (Bahramas Gasemis) teigė, kad tokie pareiškimai yra priešiško pobūdžio.

Jis sakė, kad Danijos kaltinimai yra „slapto priešų sąmokslo, kuriuo siekiama neigiamai paveikti besivystančius Irano ir Europos santykius“, dalis.