Botsvanoje nugalabyta beveik 100 dramblių

Botsvanoje buvo aptikta 90 nugalabytų dramblių, kuriems buvo nukirsti durklai, antradienį pranešė gamtosaugos labdaros organizacija „Elephants Without Borders“.

Manoma, kad tai vienas didžiausių Afrikoje brakonieriavimo atvejų. Dauguma nugalabytų dramblių buvo stambūs patinai su dideliais durklais.

Šiurpūs radiniai buvo aptikti per kelias savaites, „Elephants Without Borders“ ir Botsvanos Gamtos ir nacionalinių parkų departamento mokslininkams apžiūrint teritorijas iš oro.

„Apžiūrą iš oro pradėjome liepos 10 dieną ir suskaičiavome 90 dramblių gaišenų“, – naujienų agentūrai AFP sakė „Elephants Without Borders“ direktorius Mike'as Chase'as (Maikas Čeisas).

„Kasdien skaičiuojame nugalabytus dramblius“, – pridūrė jis.

Minimi drambliai buvo nušauti iš didelio kalibro šautuvų prie girdyklų netoli populiaraus gamtos parko Okavango deltoje.

Pasak M. Chase'o, nugalabytų dramblių kaukolės buvo „perskeltos, turbūt labai aštriais kirviais, siekiant išimti durklus“. Kai kuriais atvejais buvo paimti ir straubliai.

„Šios neteisėtos dramblių medžioklės mastas yra didžiausias, kokį esu matęs ... Afrikoje“, – sakė M. Chase'as ir pridūrė, jog įvykiai sutapo su anksčiau šiais metais pasirodžiusiais pranešimais, kad Botsvanos parkų prižiūrėtojai nuginkluojami.

Botsvanoje anksčiau galiojo nulinė tolerancija brakonieriavimui; pareigūnams nepaklūstančius brakonierius buvo leidžiama ir nušauti.

Priėjimo prie jūros neturinčioje šalyje su neaptvertais parkais ir dideliais atvirais plotais gyvena didžiausia Afrikoje dramblių populiacija – daugiau kaip 135 tūkst. gyvūnų.

Afrikinių dramblių skaičius per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo maždaug 111 tūkst. iki 415 tūkst., nurodo tarptautinė gamtosaugos organizacija „International Union for Conservation of Nature“ (IUCN).

Žudymas tęsiasi svaiginamu greičiu – siekiant patenkinti dramblio kaulo paklausą per metus nugalabijama maždaug 30 tūkst. dramblių. Jų durklai Azijoje pardavinėjami po maždaug 864 eurus už kilogramą.

Viena didžiausių gamtosaugos labdaros organizacijų „International Fund for Animal Welfare“ (IFAW) pareiškė esanti šokiruota skerdynių masto.

„Iki šiol Botsvanos dramblių kaimenės iš esmės buvo paliktos ramybėje, bet akivaizdu, kad dabar Botsvana yra taikiklyje“, – sakė IFAW viceprezidentas gamtos apsaugai Jasonas Bellas (Džeisonas Belas).

Brakonieriai Botsvanoje medžioja ir raganosius; pastaraisiais mėnesiais šalyje buvo rastos šešių plačialūpių (baltųjų) raganosių gaišenos.