Berlyne sulaikytas Rusijos pilietis, įtariamas planavęs įvykdyti sprogdinimą

Pareigūnai sulaikė 31 metų įtariamą islamistų kovotoją Mogamedą Ali S., nurodė prokuratūros spaudos tarnyba.

„Šiuo metu atliekama krata įtariamojo bute“, – sakoma naujienų agentūros „Interfax“ gautame prokuratūros pranešime spaudai.

Manoma, kad šis vyras buvo Clement'o Bauro (Clemano Bauro), suimto Marselyje prieš 2017 metų Prancūzijos rinkimus ir apkaltinto planavus įvykdyti ataką, bendrininkas.

Rusas „įtariamas kartu su Prancūzijoje suimtu Clement'u B. planavęs didelį smurto aktą prieš valstybę“, sakoma Vokietijos federalinės prokuratūros pranešime.

Elitinio policijos specialiųjų pajėgų dalinio „GSG 9“ nariai šturmavo vyro butą Berlyne per operaciją, susijusią su C. Bauro byla, nurodė prokurorai.

C. Bauras ir dar vienas įtariamasis, prisiekę ištikimybę džihadistų judėjimui „Islamo valstybė“ (IS), buvo suimti 2017 metų balandį viename bute Marselyje.

Prancūzų policija ten rado IS vėliavą, užtaisytą pistoletą kulkosvaidį „Uzi“, du pistoletus, savadarbę granatą ir TATP (acetono peroksido arba tricikloacetono peroksido) – galingų nestabilių savadarbių sprogmenų.

Vokietijos prokuratūra taip pat nurodė, kad Magomedas Ali S. ir C. Bauras planavo panaudoti sprogmenis per ataką „nežinomoje Vokietijos vietoje, siekiant suluošinti arba nužudyti kiek įmanoma daugiau žmonių“.

Ruošdamiesi šiai atakai Magomedas Ali C. savo bute Berlyne mažiausiai nuo 2016 metų spalio laikė „reikšmingą kiekį“ TATP.

Tačiau numanomi atakos planai buvo sužlugdyti per neįvardytą vokiečių „policijos prevencinę operaciją“. Dėl to bendrininkai išsiskyrė, o C. Bauras išvyko į Prancūziją, nurodė prokurorai.