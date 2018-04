B. Johnsonas: Sirijos karas tęsis nepaisant Vakarų šalių smūgių

JAV, Britanija ir Prancūzija šeštadienį smogė raketomis įtariamai Sirijos cheminių ginklų infrastruktūrai. Ši operacija buvo surengta praėjus savaitei po atakos Dumos mieste šalia Damasko, kur civiliai, pasak Vakarų šalių, buvo paveikti chloru ir zarinu.

Nors pavadino intervenciją sėkminga, britų užsienio reikalų sekretorius sakė, kad šiuo metu naujų atakų neplanuojama.

„Bijau, kad liūdnas rezultatas – jog jeigu mes sakome, kad apribojame savo veiksmus (atakomis prieš) cheminius ginklus, ... tuomet, žinoma, išeina, kad likusi Sirijos karo dalis turi tęstis“, – BBC televizijai sakė B. Johnsonas.

Per Vakarų sąjungininkių smūgius, kuriuose dalyvavo britų karo lėktuvai, buvo sunaikinti įtariami cheminių ginklų kūrimo ir sandėliavimo objektai.

Per septynerius metus trunkantį Sirijos karą jau žuvo daugiau kaip 350 tūkst. žmonių, dauguma – nuo įprastinės ginkluotės.

Tačiau B. Johnsonas pabrėžė, kad minimos misijos „didžiulis tikslas“ buvo atsakyti į virtinę cheminių atakų, įvykdytų per kelerius pastaruosius metus.

„Pagaliau pasaulis pasakė „užteks“, – pridūrė jis.

Britų ministrė pirmininkė Theresa May (Tereza Mei) pirmadienį tikriausiai susidurs su priešiška reakcija parlamente, kur po jos kreipimosi įvyks skubiai sušaukti debatai. Kai kurie parlamentarai pyksta, kad vyriausybė prie JAV vadovaujamos misijos prisidėjo nesikreipusi jų pritarimo.

Th. May turi pasakyti parlamentui: „Mes veikėme, nes tai atitiko mūsų nacionalinius interesus.“

Britanija siekė „palengvinti tolesnes humanitarines kančias, kurias kelia cheminiai ginklai“, akcentuos ministrė pirmininkė ir nurodys: „Negalime leisti, kad cheminių ginklų naudojimas taptų norma – ar Sirijoje, ar JK gatvėse, ar kitur.“

Laikraščio „The Mail on Sunday“ užsakymu atlikta apklausų ir rinkos tyrimų bendrovės „Survation“ apklausa parodė, kad tik 30 proc. žmonių palaikė Th. May sprendimą imtis karinių veiksmų be parlamento pritarimo. 54 proc. respondentų šio sprendimo nepalaikė.

Britanija ir jos sąjungininkės po smūgių atnaujino diplomatines pastangas Jungtinėse Tautose ir Saugumo Taryboje išplatino bendrą rezoliucijos projektą, kuriame raginama ištirti cheminių ginklų atakas Sirijoje.

Derybos dėl šių pasiūlymų turi prasidėti pirmadienį.

Sekmadienį į Dumą turėjo atvykti Cheminio ginklo draudimo organizacijos (OPCW) delegacija. Ši ekspertų komanda ketina tirti balandžio 7-osios ataką, kurią apskritai įvykus neigia Sirijos vyriausybė ir jos sąjungininkė Rusija.

Pati OPCW buvo paskelbusi, kad Sirijos vyriausybės cheminių ginklų atsargos buvo pašalintos 2014 metais, tačiau vėliau organizacija patvirtino, kad 2017 metais per ataką Sirijos šiaurėje esančiame Chan Šeichūno mieste buvo panaudotas zarinas.