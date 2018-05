Žiniasklaida: rusų oligarchas pervedė stambias sumas D. Trumpo advokatui

Neseniai sankcijų taikiniu tapęs rusų oligarchas per savo įmonę sumokėjo šimtus tūkstančių JAV dolerių Amerikos prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ilgamečiam asmeniniam teisininkui, o šie pinigai buvo laikomi sąskaitoje, iš kurios už tylą buvo sumokėta JAV pornografinių filmų žvaigždei, antradienį pranešė JAV žiniasklaida.

Televizija CNN informavo, kad agentai, atliekantys tyrimą dėl Rusijos kišimosi į 2016 metų Amerikos prezidento rinkimus, apklausė „Renova Group“ valdybos pirmininką Viktorą Vekselbergą ir jo giminaitį amerikietį Andrew Intraterą (Endrių Intreiterą), vadovaujantį investicijų įmonei „Columbus Nova“.

„Columbus Nova“ yra su rusų oligarcho V. Vekselbergo „Renova Group“ susijusioji įmonė.

Pornofilmų aktorei Stormy Daniels (Stormi Daniels) atstovaujantis advokatas Michaelas Avenatti (Maiklas Avenatis) paskelbė dokumentus, kurie esą įrodo, kad V. Vekselbergas ir jo giminaitis A. Intrateras per aštuonis kartus pervedė D. Trumpo teisininkui Michaelui Cohenui (Maiklui Koenui) „maždaug 500 tūkst. JAV dolerių“.

„Ponas M. Cohenas, būdamas asmeniniu prezidento teisininku, dėl nesuprantamų priežasčių priėmė šiuos pinigus,“, – teigiama paviešintame dokumente.

„The New York Times“ ir „NBC News“ pranešė, kad peržiūrėjo finansinius dokumentus, patvirtinančius M. Avenatti žodžius.

V. Vekselbergas buvo vienas iš septynių su Kremliumi siejamų oligarchų, kuriems D. Trumpo administracija balandį paskelbė sankcijas.

S. Daniels, kurios tikrasis vardas yra Stephanie Clifford (Stefani Kliford), gavo 130 tūkst. JAV dolerių pagal konfidencialumo susitarimą, pasirašytą prieš pat 2016 metų prezidento rinkimus. Aktorei buvo sumokėta už tai, kad ši laikytų liežuvį už dantų ir nepasakotų, jog prieš dešimtmetį buvo užmezgusi romaną su D. Trumpu.

Kelios kitos įmonės pervedė šimtus tūkstančių dolerių kompanijai, per kurią M. Cohenas sumokėjo S. Daniels, rašo „The New York Times“. 200 tūkst. dolerių buvo gauti iš telekomunikacijų milžinės AT&T, dėl kurios siūlomo susijungimo su žiniasklaidos koncernu „Time Warner“ užsisuko teismų karuselė, JAV teisingumo departamentui paprašius teismo blokuoti sandorį.

„Essential Consultants“ buvo viena iš kelių firmų, su kuriomis bendradarbiavome 2017 metų pradžioje, siekdami pateikti įžvalgų apie naująją administraciją“, – rašoma AT&T išplatintame pareiškime.

Anot žiniasklaidos, „Essential Consultants“ buvo M. Coheno įkurta priedangos įmonė.

„Jie neatliko mums jokio teisinio ar lobistinio darbo, o sutartis baigėsi 2017 metų gruodį“, – rašoma AT&T pareiškime.

Didžiulės sumos iš stambių įmonių

„The New York Times“ žiniomis, iki 2018 metų sausio per trumpą kelių mėnesių laikotarpį per „Essential Consultants“ buvo pervesta iš viso mažiausiai 4,4 mln. JAV dolerių.

Pasak dienraščio, Šveicarijos farmacijos milžinės „Novartis“ patronuojamoji įmonė „Novartis Investments S.A.R.L.“ M. Coheno kompanijai laikotarpiu nuo spalio iki sausio keturis kartus pervedė po 99 980 tūkst. JAV dolerių.

Pietų Korėjos orlaivių gamintoja „Korea Aerospace Industries“ šiai įmonei lapkritį sumokėjo 150 tūkst. JAV dolerių, rašo „The New York Times“.

S. Daniels kreipėsi į teismą, kaltindama prezidentą šmeižtu, ir siekia, kad būtų anuliuotas konfidencialumo susitarimas. M. Cohenas tvirtina, kad pornofilmų aktorė ne kartą pažeidė susitarimo sąlygas. Ši savo ruožtu tvirtina, kad susitarimas yra negaliojantis, nes D. Trumpas jo nepasirašė.

Specialiojo prokuroro Roberto Muellerio (Roberto Miulerio) tyrėjų komanda aiškinasi, ar D. Trumpo rinkimų kampanijos nariai buvo susimokę su Rusija ir ar prezidentas mėgino trukdyti vykdyti teisingumą.