Ukrainos prezidentas patvirtino susitarimą dėl atskaitomybės už lainerio numušimą

Šis susitarimas numato abiejų šalių institucijų teisinį bendradarbiavimą ir leidžia veiksmingai nagrinėti bylas, iškeltas prie katastrofos prisidėjusiems asmenims pagal Nyderlandų įstatymus.

Be to, dokumentas leidžia Nyderlandams gauti Ukrainos teisėsaugos nagrinėjamų bylų medžiagos bei teikti užklausas dėl įtariamųjų ir ekspertų apklausų per vaizdo tiltą. Surengti tokią apklausą galima bus tik sutikus pačiam įtariamajam.

Aukščiausioji Rada ratifikavo susitarimą liepos 12-ąją. Tą pačią dieną Ukrainos parlamentas priėmė įstatymą dėl jo įgyvendinimo.

Pagal susitarimą, Ukraina gali perduoti Olandijai įslaptintų tyrimų protokolų originalus. Nyderlandams gavus baudžiamojo proceso medžiagą, ikiteisminis tyrimas Ukrainoje automatiškai nutraukiamas.

Be to, atsižvelgiant į susitarimo nuostatas, buvo pakoreguotas Ukrainos baudžiamojo proceso kodeksas.