Turkijos ekonomikai – sunkūs laikai: problemų pridarė pats R. T. Erdoganas

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas sekmadienį perrinktas dar vienai kadencijai. Be to, nuo šiol jis turės kone neribotas galias, kurių, kaip pats tikina, jam reikia tam, kad galėtų tvarkytis su daugybe Turkijai tenkančių uždavinių – tiek pačioje Turkijoje, tiek kitur. Dabar viskas, ko iš jo tikimasi, – tai rezultatai, rašo „The New York Times“ žurnalistė Carlotta Gall.