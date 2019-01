Tikslas – Baltieji rūmai: kas taps demokratų kandidatu?

Skirtingai nei 2016-aisiais, kai tapti kandidatu siekė tik trise – buvusi valstybės sekretorė Hillary Clinton, senatorius iš Vermonto Bernie Sandersas ir buvęs Merilendo gubernatorius Martinas O’Malley, bent šiandien pretendentų būrelis gerokai gausesnis.

Tiesa, diskusijos kyla ne tik dėl konkrečių personų, bet ir dėl to, kas apskritai galėtų nugalėti D.Trumpą. Vyresnis, turintis darbo valdžios aparate patirties ar jaunas ir menkai patyręs? Labiau centristinių pažiūrų ar kraštutinysis? Moteris ar vyras? Vidurio valstijų, kurių gyventojai nuolat jaučiasi ignoruojami politikos elito, todėl balsavo už D.Trumpą, atstovas ar kas nors iš rytinės ar vakarinės pakrantės?

Kirsten Gillibrand

JAV demokratų senatorė, pagarsėjusi prezidento Donaldo Trumpo kritikė, moterų teisių gynėja ir judėjimo "MeToo" rėmėja, prieš keletą dienų pareiškė sieksianti užimti Baltuosius rūmus. 52 m. politikė iš Niujorko valstijos nusiteikusi per savo kampaniją daug dėmesio skirti lyčių lygybės klausimams ir bent kol kas nevengia populistinių šūkių apie kovą su neskaidriu lobizmu, Vašingtone įsitvirtinusiomis užkulisinėmis galios struktūromis, taip pat žada imtis priemonių prieš politikų "korupciją ir godumą". 2009-aisiais perimdama Senato mandatą iš valstybės sekretore paskirtos Hillary Clinton būdama vos 42-ejų ji tapo jauniausia abiejų Kongreso rūmų narė. Pernai per rinkimus K.Gillibrand be vargo apgynė savąjį mandatą.

Elizabeth Warren

Apie ketinimus pretenduoti senatorė iš Masačusetso pranešė paskutinę 2018-ųjų dieną. 69-erių buvusi Harvardo teisės profesorė mėgsta kritikuoti finansų sektorių ir augančią socialinę nelygybę. Arši D.Trumpo kritikė yra laikoma pagrindine demokratų kandidate. Tiesa, įvaizdžiui pakenkė jos ginčas su prezidentu dėl kilmės. Norėdama pagrįsti savo žodžius, kad tarp jos protėvių buvo Amerikos čiabuvių, politikė pateikė DNR tyrimų rezultatus. Paradoksas, tačiau pastarųjų atstovams tai nepatiko – jų manymu, jai apskritai nederėjo leistis į diskusijas su prezidentu.

Hillary Clinton

Nesėkmė 2016-aisiais ir nesibaigiantis e.laiškų skandalas nesumažino H.Clinton ambicijų. Anot "Wall Street Journal", ji nori revanšuotis už "žeminantį pralaimėjimą prieš diletantą". Savo knygoje "What Happened" ("Kas nutiko") buvusi pirmoji šalies dama pralaimėjime neįžvelgė savo klaidų – daugiau kaltino netinkamą komandos strategiją. Todėl pramoninės vidurio vakarų regiono valstijos, kurių gyventojai globalizaciją kaltina dėl prarasto darbo ar mažesnių algų, šįkart turėtų sulaukti daugiau dėmesio. Tiesa, skirtingai nei pati H.Clinton, kai kas Demokratų partijoje įžvelgia jos pačios klaidas, o ir jaunesni rinkėjai 71-erių politikės nelaiko sektina asmenybe.

Joe Bidenas

Aštuonerius metus Baracko Obamos viceprezidentu buvęs politikas – dar vienas iš politikos veteranų salono. Pramoniniame Skrantono mieste prieš 76 metus gimęs advokatas, Delavero valstijos senatorius piliečių akyse yra ne tik dar vienas elito atstovas, bet ir žmogus, gebantis atlaikyti skaudžius likimo smūgius. Po žmonos žūties jis vienas užaugino dukrą ir sūnų, kurį 2015-aisiais palaidojo – Beau Bideną įveikė smegenų auglys. Save J.Bidenas vadina geriausią kvalifikaciją prezidento postui turinčiu žmogumi. Per dešimtmečius, kai užsiėmė vidaus ir užsienio politika, jis atsiskleidė esąs nuosaikus kaip demokratas, galintis patraukti ir neapsisprendusius respublikonų rinkėjus. Anot apžvalgininkų, jo pagrindinis trūkumas – amžius.

Bernie Sandersas

Tai dar vienas patyręs politikas, neigiantis išankstinę nuostatą, kad vyresnės kartos atstovai yra nebeverti aukščiausio posto. 77 m. nepartinis Vermonto senatorius save vadina socialistu ir tuo yra patrauklus jaunesniems rinkėjams. Jis – progresyviosios stovyklos legenda. Vis dėlto tam pačiam piliečių sluoksniui atstovauja ir daugiau jaunesnių politikų. Be to, 2016-ųjų komandos atstovių kaltinimai anuomečiams bendradarbiams dėl seksualinio priekabiavimo, meta šešėlį ir ant B.Sanderso. Negana to, jis kol kas neįrodė, kad yra patrauklus ne tik jauniems studentams bei baltaodžiams kairiesiems, bet ir išeiviams iš Lotynų Amerikos bei afroamerikiečiams. Pagrindinės jo temos – klimato kaita, darbuotojų teisės, minimali alga, nemokamas švietimas, visuotinis sveikatos draudimas. Pastaruoju metu dažnai pasirodo su demokratų žvaigžde, jauniausiąja JAV kongreso nare, 29-erių Alexandria Ocasio-Cortez.

Michaelas Bloombergas

76-erių verslininkas, buvęs Niujorko gubernatorius jau ne kartą viešai kalbėjo norįs dalyvauti prezidento rinkimuose, tačiau kaskart pasitraukdavo iš kovos. 2016-aisiais bandė dalyvauti kaip nepriklausomas kandidatas, tačiau galiausiai užleido kelią H.Clinton. Milijardierius ("Forbes" turtą vertina 50 mlrd. dolerių) sako, kad vardan Baltųjų rūmų parduotų savąją finansinių naujienų ir duomenų imperiją arba atsisakytų jos valdymo. Pernai spalį jis užsiregistravo kaip demokratas ir paaukojo partijai 100 mln. dolerių. Politikas yra įsitikinęs, kad klimato kaita ir liberali teisė laikyti ginklą turi būti pagrindinėmis rinkimų kampanijos temomis.

Beto O’Rourke

46-erių teksasietis – jauniausias iš potencialių demokratų kandidatų. Pernykščiuose Senato rinkimuose per plauką pralaimėjęs Tedui Cruzui mūšio lauką paliko kaip nugalėtojas. Ir tai – ne vien metafora: charizmatiškasis politikas surinko netikėtai daug paramos, ispanakalbius mobilizavo dalyvauti balsavime, o rinkimų kovos metu praktiškai nejuodino savo oponento. Didžiausias jo minusas – neužima jokio posto, todėl negali reklamuotis lengviausiu keliu – nuolat šmėžuodamas TV ekranuose. B.O'Rourke'o privalumas – su juo viltį sieja jaunesniosios kartos demokratai, kai kuriose apklausose jis vos atsilieka nuo J.Bideno ir B.Sanderso. Belieka pridurti, kad anglų literatūrą studijavęs, bosine gitara ir mušamaisiais grojantis B.O'Rourke'as jaunystėje dukart turėjo nemalonumų su teisėtvarka, tačiau nelaisvės bausmės išvengė, o vėliau – nesutrukdė vesti milijardieriaus Williamo Sanderso dukrą.

Cory Bookeris

Panašaus amžiaus – 49-erių – yra ir Rytinės pakrantės atstovas, Niuvarko gubernatorius C.Bookeris. Afroamerikietis puikiai tvarkosi mieste, pagaliau pradedančiame įveikti biudžeto deficitą ir augantį nusikalstamumą. C.Bookeris sugebėjo inicijuoti reformas, bet sykiu susikūrė nuoširdaus politiko įvaizdį. Kai miestą užklumpa pūga, jis griebiasi kastuvo, praūžia uraganas – C.Bookeris koordinuoja stichijos pasekmių likvidavimo darbus. Ir, žinoma, nepamiršta socialiniuose tinkluose pasidalyti atitinkamomis nuotraukomis. Nuo 2013 -ųjų jis – Senato narys.

Amy Klobuchar

58-erių senatorė iš Minesotos – nuosaiki kandidatė, galinti patikti tradiciniams demokratų rinkėjams iš Pensilvanijos, Viskonsino ar Mičigano darbininkų bei viduriniosios klasės. Būtent pastarųjų balsai buvo ypač svarbūs demokratų kovoje dėl Atstovų rūmų. Manoma, kad A.Klobuchar yra patraukli ir liberaliems demokratams iš didžiųjų pakrantės miestų. Apžvalgininkai pastebi, kad per audringus klausymus svarstant Bretto Kavanaugh kandidatūrą į Aukščiausiojo Teismo teisėjus demokratė puikiai gynė prieštaraujančiųjų D.Trumpo favoritui pozicijas.

Kamala Harris

Šiek tiek jaunesnė ir, kaip teigiama, šiek tiek progresyvesnė nei A.Klobuchar – 54-erių Oaklando atstovė, iš Jamaikos kilusio ekonomikos profesoriaus ir iš Indijos kilusios gydytojos dukra. Nuo 2007-ųjų nuolat perrenkama į Senatą. Kairiųjų liberalų stovyklos atstovė pritaria socialinių paslaugų ir sveikatos draudimo reformoms, pasisako už seksualinių mažumų teisių stiprinimą.

Tulsi Gabbard

37-erių havajietės Atstovų Rūmų narės biografijoje – dveji metai tarnybos karinėse misijose Irake bei Kuveite. Nors, kaip vėliau prisipažino, niekada nebuvusi entuziastinga JAV karinių misijų šalininkė. Nacionalinės gvardijos majorė yra Alabamos karo akademijos absolventė (tapo pirmąja mergina, kuri akademija baigė geriausiais įvertinimais iš visų srauto studentų), turi verslo administravimo bakalauro laipsnį. Ji yra pirmoji hinduizmą išpažįstanti JAV kongreso narė, pasisako už vienos lyties santuokas, teisę į abortą.

Julianas Castro

45-erių meksikiečių kilmės (ir tai – vienas galimų jo privalumų) San Antonijaus miesto meras, Atstovų rūmų nario Joaquino Castro dvynys brolis. Stenforto universiteto ir Harvardo aukštosios teisės mokyklos absolventas prezidento Baracko Obamos administracijoje yra dirbęs miestų plėtros ministru. 2016-aisiais minėtas kaip galimas demokratų kandidatas viceprezidentus, tačiau galiausiai H.Clinton pasirinko kitą demokratą.

Johnas Delaney

55-erių buvęs Kongreso narys iš Merilando – dar vienas JAV politikoje aktyvus teisininkas. Savo įkurto verslo dėka tapo milijonieriumi (turtas vertinamas 92 mln. dolerių) ir yra laikomas turtingiausiu demokratu Kongrese. Dažnai laikomas nuosaikiu demokratu. Apie norą siekti prezidento posto paskelbė pirmasis, dar 2017-ųjų vasarą.