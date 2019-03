Th. May siunčia laišką į Briuselį su prašymu atidėti „Brexit“

Likus dešimčiai dienų iki planuoto išstojimo iš Europos Sąjungos, Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May siekia termino atidėjimo, praneša agentūra „Reuters“.

Premjerė antradienį arba trečiadienį išsiųs laišką į Briuselį su prašymu atidėti „Brexitą“, Londone sakė vyriausybės atstovas. Apie atidėjimo trukmę jis teigė nieko negalįs pasakyti.

Stočių BBC ir ITV informacija, Th. May prašys atidėti išstojimą trims mėnesiams - iki birželio pabaigos. Taip ji tikisi papildomo laiko, kad įtikintų parlamentą vis dėl to pritarti dukart jau atmestai „Brexito“ sutarčiai. Tačiau Th. May laiške esą greičiausiai bus ir variantas nukelti „Brexitą“ ik dvejų metų. Po 2016 metais vykusio referendumo Didžioji Britanija iš ES turėjo išstoti kovo 29-ąją.

Laiškas bus adresuotas Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Donaldui Tuskui, kuris vadovaus ketvirtadienį ir penktadienį Briuselyje vyksiančiam ES viršūnių susitikimui. Likusių 27 šalių vadovai turi vienbalsiai pritarti „Brexito“ atidėjimui.