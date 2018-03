„Tėvynė“ ar „gimtinė“? Vokietijoje siūloma keisti himno žodžius

Kristin Rose-Moehring (Kristin Rouz-Mėhring) Šeimos reikalų ministerijoje iškėlė idėją, kad himno eilutes, kuriose minimas žodis „tėvynė“ (Vaterland) derėtų pakeisti žodžiu „gimtinė“ (Heimat).

„(Frazė) „Broliškai širdim ir rankom“ turėtų būti pakeista į „Drąsiai širdim ir rankom“, – rašė ji.

Lygių galimybių komisarė taip pat atkreipė dėmesį, kad Austrija jau pakoregavo savo himną, kad jis atitiktų lyčių pusiausvyrą.

2012-aisiais Austrija savo himno tekste buvusį žodį „sūnūs“ pakeitė žodžiais „dukterys ir sūnūs“.

Praėjusį mėnesį Kanada irgi paskelbė planus paversti savo himną neutraliu lyčių požiūriu.

Numatyta pakeisti antrąją himno eilutę iš „true patriot love, in all thy sons command“ (tikra patriotiška meilė visus tavo sūnus valdo) į „in all of us command“ (visus mus valdo).

Vis dėlto Vokietijos lygių galimybių komisarės pasiūlymui nepritarė šalies kanclerė Angela Merkel. Jos atstovas Steffenas Seibertas (Štefenas Zaibertas) sakė, kad ji yra „patenkinta esamu himnu“.

A. Merkel vadovaujamos Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) narė Julia Kloeckner (Julija Klėkner) taip pat pasisakė prieš tokį pasiūlymą: „Manyčiau, kad moterims svarbesni yra kiti dalykai, o ne nacionalinio himno keitimas.“

Partijos generalinė sekretorė Annegret Kramp-Karrenbauer (Anegret Kramp-Karenbauer) irgi sakė nematanti poreikio ką nors keisti.

„Esu emancipuota moteris ir niekada nesijaučiau, kad šis himnas mane atskirtų“, – teigė ji.

Kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) atstovai savo nepasitenkinimą minėtu pasiūlymu reiškė socialiniame tinkle „Twitter“: „Neišduosime savo tėvynės!“

Diskusijos dėl vokiečių identiteto pastaruoju metu tapo kebliu klausimu, o antiimigracinė AfD partija sėkmingai pasinaudojo visuomenės pykčiu dėl pabėgėlių antplūdžio ir rugsėjį vykusiuose rinkimuose surinko rekordiškai daug balsų.

Liberali A. Merkel migracijos politika, atvėrusi kelią nuo 2015 metų į šalį atvykti daugiau nei milijonui nuo karų ir skurdo bėgusių žmonių, smarkiai supriešino Vokietijos visuomenę.

Be kita ko, AfD neseniai paragino į šalies konstituciją įtraukti nuostatą, kad vokiečių kalba yra valstybinė Vokietijos kalba.

Muziką Vokietijos himnui sukūrė kompozitorius Josephas Haydnas (Jozefas Haidnas), o jo žodžius 1841 metais parašė Augustas Heinrichas Hoffmannas (Augustas Heinrichas Hofmanas).

Susijungus Rytų ir Vakarų Vokietijoms, 1991-aisiais buvo nutarta giedoti tik trečią himno posmą.

Pirmoji himno eilutė „Vokietija, Vokietija, aukščiau visko“ nacių laikais buvo naudojama propagandos tikslais.