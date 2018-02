Suomijos pirmoji ponia susilaukė sūnaus

„Dabar esame mažylio berniuko tėvai“, – sakoma 69 metų prezidento „Facebook“ žinutėje. Be to, apie pirmosios šalies poros pagausėjimą pranešė ir valstybės vadovo kanceliarija.

Pranešime sakoma, kad S. Niinisto dalyvavo gimdyme, o 40-metė motina ir naujagimis jaučiasi gerai. Berniukas gimė apie 20 val. vietos (ir Lietuvos) laiku Helsinkio moterų klinikoje.

J. Haukio yra antroji S. Niinisto žmona. Jo pirmoji sutuoktinė žuvo 1995 metais per autoįvykį. Iš pirmosios santuokos prezidentas turi du sūnus: Nauti (Nautį) ir Matiasą.

S. Niinisto poetę J. Haukio vedė 2009 metais. Jis yra pirmasis Suomijos prezidentas, tapęs tėvu per savo kadenciją. Penktadienį gimęs sūnus yra jo pirmasis vaikas su antrąja žmona.

Be to, prezidentas tapo tėvu savo antrosios kadencijos antrąją dieną: S. Niinisto buvo perrinktas sausio 28-ąją ir iš naujo prisaikdintas vasario 1-ąją. Jis laimėjo per pirmąjį rinkimų ratą, surinkęs 67,2 proc. balsų ir įveikęs septynis kitus kandidatus.