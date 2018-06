Strasbūras uždraudė rūkyti miesto parkuose

Tikslas yra toliau mažinti nikotino vartojimą. Be to, taip tikimasi sumažinti aplinkai kenkiančių nuorūkų skaičių parkuose. Gamtoje nuorūka visiškai suyra per 12 metų. Per tą laiką ji gali užteršti 500 litrus geriamojo vandens.

Draudimas bus įgyvendinamas palaipsniui vasarą. Apie draudimą rūkaliai bus informuoti iškabomis prie parkų. Planuojamos ir naujos peleninės. Nuo 2019 metų už draudimo nepaisymą gali grėsti piniginė bauda. Dėl to dar bus sprendžiama.