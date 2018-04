Spaudos laisvės padėtis pernai labiausiai blogėjo Europoje

Jokiame kitame pasaulio regione spaudos laisvės padėtis pernai neblogėjo taip stipriai kaip Europoje. Žiniasklaidos priemonės tokiose šalyse, kaip Lenkija, Vengrija, Slovakija ir Čekija vis labiau susiduria su vyriausybių ar aukštų politikų priešiškumu, teigia organizacija „Reporteriai be sienų“ trečiadienį paskelbtame spaudos laisvės reitinge, praneša agentūra „Reuters“.

„Stiprėjant populistinėms jėgoms“, kurstyti neapykantą ir panieką žurnalistams yra „žaidimas su ugnimi“, - pareiškė organizacijos atstovė Katja Gloger. Ji pridūrė, jog, „deja, tai vis labiau pastebima ir Europos Sąjungos (ES) šalyse narėse“. Keturios iš penkių šalių, kurių vieta naujame reitinge pablogėjo labiausiai, yra Europoje. Tai Malta, Čekija, Slovakija ir Serbija.

Labiausiai sąraše smuko Malta - 18-a pozicijų iki 65-os. Tiriamosios žurnalistikos atstovės Daphnės Caruanos Galizios nužudymas esą aiškiai parodė, kaip glaudžiai ES šalyje susijusi politika, teisėsauga ir ekonomika.

Per pirmuosius JAV prezidento Donaldo Trumpo kadencijos metus dviem pozicijomis iki 45 vietos vėl smuko JAV. D. Trumpas nepavargsta nemėgstamas žiniasklaidos priemones vadinti „melagingomis“, sakoma raporte. Be to, jis yra vadinęs žurnalistus „liaudies priešais“.

Turkijoje, kuri dviem vietomis nukrito į 157-ąją, kalėjimuose, „Reporteriai be sienų“ duomenimis, sėdi daugiau profesionalių žurnalistų nei jokioje kitoje pasaulio šalyje.

Labiausiai reitinge pagerėjo Vakarų Afrikos valstybės Gambijos padėtis, kuri iš 143 vietos pakilo į 122.

180 valstybių apimančio reitingo viršuje yra Norvegija, Švedija ir Nyderlandai. Trys paskutinės šalys, kaip ir pernai, yra Turkmėnija, Eritrėja ir Šiaurės Korėja.

Lietuvos pozicija per metus nepasikeitė. Ji sąraše liko 36-a.