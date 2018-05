Širdžių princas ir princesė – modernus karalystės veidas

Įdomu ne visiems

Šventės išvakarėse paskelbti apklausos duomenys neigia viešai įsigalėjusią nuomonę, kad Jungtinėje Karalystėje visi iki vieno – monarchistai: du trečdaliai britų prisipažino nesidomį princo Harry vestuvėmis.

"YouGov" apklausos rodo, kad 66 proc. britų neketino domėtis karališkosiomis vestuvėmis, 60 proc. savaitgalį rengėsi planuoti nepaisydami šių iškilmių. Tos pačios apklausos dalyvių dauguma (57 proc.) laikosi nuomonės, kad karališkoji šeima turi susimokėti ne tik už pačią šventę, bet ir padengti apsaugą garantuojančios policijos išlaidas (21 mln. svarų).

Kad ir kiek skeptikų raukytųsi, karališkąsias vestuves akylai stebės milijonai žmonių visame pasaulyje. Išvakarėse paskelbta nuomonių tyrimo instituto "Ipsos" apklausa atskleidė: iš beveik 21 tūkst. apklaustųjų 28 valstybėje 27 proc. seka informaciją apie jungtuves ir jaunavedžius. Ypač didelio dėmesio karališkosios vedybos sulaukia Indijoje (54 proc.) ir Pietų Afrikoje (49 proc.).

2011-aisiais princo Williamo vestuves stebėjo 24 mln. britų – gerokai mažiau nei 1966-ųjų Pasaulio futbolo čempionato finalines rugtynes (32,3 mln.) ir princesės Dianos laidotuves 1997 m. (32m1 mln.).

Įvaizdžio gelbėtojai

Princas Harry gali pagerinti karališkųjų rūmų įvaizdį. Jau dabar teigiama, kad jis ir Britanijos karalienė Elžbieta II yra populiariausi britų karališkųjų rūmų nariai. Po 23 proc. minėtos "Ipsos" apklausos respondentų balsavo už monarchę ir jos anūką. Tarptautiniame tyrime princą Williamą mėgstamiausiu įvardijo 17 proc. žmonių, o jo žmoną Kate – 18 proc.

Paklausti apie monarchijos atstovų vaidmenį respondentams vertinant Didžiąją Britaniją, kas antras nurodė, kad karališkieji rūmai neturi tam įtakos. 23 proc. teigė, kad karališkosios šeimos nariai teigiamai veikia jų nuomonę apie Jungtinę Karalystę.

Būdamas šeštasis eilėje į sostą (iš penktosios smuktelėjo neseniai gimus sūnėnui Louisui) princas Harry turi menkas galimybes jį užimti, tačiau sykiu turi ir kur kas kiek daugiau laisvės nei vyresnysis brolis. Dar daugiau laisvės – ir galimybių suteikti Bakingamo rūmams modernumo – jam neabejotinai padės emancipuota sutuoktinė iš Naujojo pasaulio. Tai, kad pasirinko tamsiaodę žmoną, atskleidžia princą Harry esant labai modernų vyrą, mano pastarojo biografė Penny Junor.

Panaši į Ledi Di

Afroamerikiečių kilmės jogos mokytoja dirbusios socialinės darbuotojos ir apšvietimo režisieriaus dukra nuo pat sužadėtuvių lyginama su velione princese Diana ir vadinama "Diana 2.0".

Naujoji karališkoji jaunamartė per sprindį panašesnė į velionę Širdžių princesę nei Kembridžo hercogienė. Tik ne į tą 20-metę Diana Spencer, baikščiu stirnos žvilgsniu žvelgusią į anytos valdinius vestuvių su princu Charlesu dieną – veikiau į subrendusią moterį Ledi Di, laimės ieškančią jau ne santuokoje, bet visuomeninėje veikloje.

M.Markle jau dabar užsiima humanitarine veikla, bičiuliaujasi su elitu (tiesa, ne Jungtinės Karalystės, bet Kanados), o ir jos charizma, biografijos faktai, net kūno kalba (skirtingai nei sosto įpėdinio pora, Harry ir M.Markle viešumoje nevengia kūno kontakto) byloja apie kur kas mažesnį atotrūkį tarp jos ir paprastų piliečių.

Britų žiniasklaidos nuomone, Kembridžo hercogienę su princese Diana suartina tik sužadėtuvių žiedas, kurį, paveldėtą iš mamos, jai dovanojo tuomet dar princas Williamas.

Vestuvių proga išleistoje M.Markle biografijoje britų rašytojas Andrew Mortonas (tas pats, kuris dar 1992-aisiais parašė skandalingąją knygą apie princesę Dianą "Diana: Her True Story – In Her Own Words“) aktorei skiria nemažai kritikos. M.Markle esanti labai racionaliai mąstanti karjeristė, dėl profesinės sėkmės galinti paaukoti draugystę, ir nuo vaikystės kone apsėsta princesės Dianos legendos.

Tragiškai žuvusios princesės Dianos laidotuves M.Markle stebėjo verkdama per televiziją, ne kartą žiūrėjo princo Charleso vestuvių vaizdo įrašus. "Karališkąja šeimą ji visada žavėjosi. Ji nori tapti princese Diana 2.0", – knygoje cituojama M.Markle draugė nuo vaikystės Ninaki Priddy.

Šeimos draugų teigimu, princesė Diana M.Markle patiko ne dėl stiliaus, bet dėl humanitarinės veiklos. Galiausiai ir pati aktorė ne vienus metus užsiėmė visuomenine veikla, 2014 m. pasaulio jaunimo sąskrydyje kalbėjo apie lyčių lygybę ir šiuolaikines vergovės formas.

Kaip Šiaurės Vakarų universiteto, kuriame studijavo teatro meną ir tarptautinius santykius, studentė, M.Markle praktiką atliko JAV ambasadoje Argentinoje, kurioje vėliau dar ir dirbo. "Ji turi viską, ko reikia norint tapti sėkminga diplomate", – knygoje cituojamas jos buvęs vadovas Markas Kischnikas.

Lankstaus charakterio

Skeptikai, žinoma, tikina, kad būti karališkąja nuotaka – tik dar vienas profesionalios aktorės M.Markle vaidmenų. Jei kol kas nėra nė menkiausio pagrindo pritarti tokiems pavyduoliams, viena aišku: kad ir koks patrauklus, prabangią kasdienybę garantuojantis naujasis amerikietės gyvenimo vaidmuo, dėl jo jai teks nuolat kovoti – ne su kitomis aktorėmis, bet su savo aršumu pagarsėjusia britų bulvarine žiniasklaida.

Bent kol kas šią dvikovą galima vadinti lygiaverte: būti vienu metu ir matoma, ir nepastebima M.Markle išmoko po to, kai serialas išpopuliarėjo Kanadoje. Per septynerius metus pastarojoje praleisdama po devynis mėnesius kasmet, ji ne tik įsiliejo į Kanados politinį ir visuomeninį elitą, bet ir priprato prie žiemos. Tai, kad ji puikiai įvaldžiusi socialinę mimikriją, pastebėjo ir aukštuomenės gyvenimą aprašantys žurnalistai.

Per laiką, kai tapo oficialia princo mergina, M.Markle tranformavo savo stilių – seksualumą pabrėžiančius šortus pakeitė džinsai, vakarinių suknelių dekoltė – subtilesnės detalės, o spintoje, savaime suprantama, atsirado daug britiškų prekės ženklų: Kembridžo hercogienės mėgstamos "Hobbs" firmos paltas, karalienės Elžbietos II numylėtos firmos "Barbour" striukė, visų karališkosios šeimos atstovų mėgstami guminiai auliniai "Hunter", Kembridžo hercogienės mėgstamos espadrilės, "Burberry" ir "Mulberry" rankinės.

Iš oficialių biografijų

M.Markle gimė 1981 m. rugpjūčio 4 d. Los Andžele.

M.Markle tėvai išsiskyrė, kai mergaitei buvo šešeri. Iš ankstesnės tėvo santuokos M.Markle turi dvi vyresnes seseris.

Teigiama, kad olandų ir airių kilmės M.Markle tėvas yra tolimas XIV a. valdžiusio karaliaus Roberto I ainis, o motinos gyslomis teka buvusių vergų kraujas.

2011 m. M.Markle buvo ištekėjusi už prodiuserio Trevoro Engelsono – pora išsiskyrė 2013 m.

Aktorės karjera prasidėjo 2002-aisiais, nuo televizijos ABC serialo "General Hospital". Vėliau suvaidino kelis nereikšmingus vaidmenis serialuose ir filmuose, dirbo televizijos šou "Deal or No Deal". Jos karjeros viršūne laikytiname seriale "Suits" M.Markle vaidina malonią advokato asistentę. Vaidmens M.Markle atsisakė paskelbus apie sužadėtuves.

Po vedybų, kai jaunavedžiai gaus iš karalienės Elžbietos II hercogų titulą, ji taps hercogiene.

Velso princas Henry Charlesas Albertas Davidas – paprasčiau vadinamas Velso princu Harry – gimė 1984 m. rugsėjo 15 d.

Kitaip nei brolis, baigęs mokyklą, princas nesiekė universitetinio išsilavinimo – įstojo į Karališkąją kavaleriją, kur įgijo jaunesniojo leitenanto, vėliau – leitenanto laipsnį. 77 dienas tarnavo kare Afganistane.

2002 m. vasario 6 d. gavo Elžbietos II auksinio jubiliejaus medalį. 2008 m. gegužės 5 d. apdovanotas OSM medaliu už karinę tarnybą Afganistane. Teigiama, kad dalyvavo karinėse operacijose.

Šiuo metu princas aktyviai dalyvauja įvairiose prevencinėse, labdaros akcijose.