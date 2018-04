Šiaurės Korėjos lyderio žmonai – pirmosios ponios titulas

Lyderio sutuoktinė Ri Sol Ju (Li Sol Džu) dažnai lydėdavo Kim Jong Uną į oficialius renginius, bet praėjusį savaitgalį pirmą kartą viešumoje pasirodė viena – lankėsi atvykusios kinų baleto trupės pasirodyme.

Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida apie tai pranešė pavartodama formuluotę „gerbiamoji Pirmoji ponia“. Šis titulas buvo pavartotas pirmą kartą per daugiau kaip 40 metų, be to, pridėjus būdvardį, paprastai skiriamą tik šalies lyderiams.

Apie Ri Sol Ju dalyvavimą koncerte pranešė garsioji Šiaurės Korėjos televizijos vedėja Ri Chun Hee (Li Čun Hi), kuriai dažnai pavedama perskaityti svarbius pranešimus. Taip buvo dar labiau sustiprintas Ri Sol Ju autoritetas.

Ri Sol Ju vilkėjo blyškiai rožinį sijono kostiumėlį, ją lydėjo Šiaurės Korėjos aukšto rango pareigūnai, dažnai matomi su šalies lyderiu, įskaitant Kim Jong Uno jaunesniąją seserį Kim Yo Jong (Kim Jo Čen).

Ri Sol Ju, buvusi garsi dainininkė, kaip viena svarbiausių šios izoliuotos, itin patriarchališkos šalies moterų iškilo 2012 metais, tačiau jos vaidmuo buvo ribotas, kaip Kim Jong Uno stilingos, drovios žmonos.

Pasak analitikų, jos statuso paaukštinimas tikriausiai yra dalis pastangų vaizduoti Šiaurės Korėją „normalia valstybe“, jai rengiantis viršūnių susitikimams su Pietų Korėjos prezidentu Moon Jae-inu (Mun Džejinu) ir JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu).

Naujasis Ri Sol Ju titulas prilygsta šių prezidentų žmonų Kim Jung-sook (Kim Jungsuk) ir Melanios Trump (Melanijos Tramp) titulams.

„Ri Sol Ju paaukštinimas yra veiksmingiausia rinkodaros strategija“, – naujienų agentūrai AFP sakė An Chan Ilas (An Čan Iras), 1979 metais pabėgęs iš Šiaurės Korėjos, tapęs mokslininku ir dabar vadovaujanti Seule įsikūrusiam Pasauliniam Šiaurės Korėjos studijų institutui (World Institute for North Korea Studies).

„Viršūnių susitikimas rengiamas kaip lygiųjų (susitikimas), tad jei dalyvauja Melania Trump, dalyvaus ir Ri“, – sakė jis. Analitikas pažymėjo, kad Šiaurės Korėjos lyderio žmona savo vyrą lydėjo jam praėjusį mėnesį su pirmuoju užsienio vizitu lankantis Pekine.

Trauma dėl motinos

Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida Ri Sol Ju anksčiau vadindavo „drauge“, o minėtas savaitgalio pranešimas žymi pirmą kartą nuo 1974 metų, kai lyderio žmonai apibūdinti buvo pavartota frazė „pirmoji ponia“. 1974-aisiais taip buvo pavadinta Šiaurės Korėjos įkūrėjo Kim Il Sungo (Kim Ir Seno) antroji žmona Kim Song Ae (Kim Song Aė).

Apie Ri Sol Ju žinoma nedaug: manoma, kad jai 29 metai ir kad ji su Kim Jong Unu turi tris vaikus, o mažiausiai vienas jų yra duktė.

Pietų Korėjos žvalgybos pranešimuose sakoma, kad ji yra gimusi paprasto mokytojo ir gydytojos šeimoje.

Buvusi Šiaurės Korėjos orkestro „Unhasu“ narė Ri Sol Ju, kaip pranešama, mokėsi muzikos mokykloje Kinijoje, o 2005-aisiais kaip savo šalies palaikymo komandos lyderė lankėsi tarptautiniame sporto renginyje Pietų Korėjoje.

Ji domisi mada ir dažnai nufotografuojama vilkinti prabangius drabužius. Vienu atveju ji buvo pastebėta su rankine, kuri tikriausiai buvo „Christian Dior“, nors jos šalis neišbrenda iš skurdo.

Kai kurie analitikai atkreipia dėmesį į Kim Jong Uno motinos Ko Yong Hui (Ko Jong Hui) nušalinimą ir laiko tai veiksniu, skatinančiu plėsti Ri Sol Ju vaidmenį.

Ko Yong Hui, etninė korėjietė iš Japonijos, turėjo tris vaikus su Kim Jong Uno tėvu ir pirmtaku šalies lyderio poste Kim Jong Ilu (Kim Čen Iru), bet visus 28 santuokos metus buvo mažai pastebima.

Ji mirė 2004 metais, kaip pranešama, nuo krūties vėžio. Kalbama, kad jos palaikai buvo slapta atskraidinti iš Paryžiaus, kur ji buvo gydoma, į Pchenjaną.

Kapas jai buvo pastatytas tik 2012 metais, kai Kim Jong Unas paveldėjo valdžią.

„Galvoju, kad Kim Jong Uno trauma matant, kaip jo paties motina gyvena šešėlyje, taip pat buvo veiksnys“, – sakė Seule įsikūrusio strateginių studijų centro „Asan Institute for Policy Studies“ analitikas Shin Beom-chulas (Šin Bomčulas).

„Matęs savo motinos (gyvenimą), jis galbūt galėjo pajusti paskatą paaukštinti savo žmonos statusą“, – pridūrė Shin Beom-chulas.

Olimpinė pasiuntinė

Ne taip kaip jo tėvas ir senelis, Kim Jong Unas dažnai matomas su savo gyvenimo moterimis – Ri Sol Ju ir Kim Yo Jong. Anksčiau lyderių žmonos ir seserys retai rodydavosi viešumoje.

Savo jaunesniąją seserį Kim Jong Unas buvo nusiuntęs į žiemos olimpiadą Pietų Korėjoje sustiprinti diplomatinio „žavesio puolimo“.

Jo velionis tėvas garsėjo stačiokiškumu ir uždarumu, bet Kim Jon Unas, kurio režimą kritikai kaltina nuolatiniu žmogaus teisių pažeidinėjimu, puoselėjo draugišką ir neformalų stilių. Jo santuoka taip pat atrodo kitokia.

Kaip rašė japonų dienraštis „Asahi Shimbun“, Ri Sol Ju per vieną susitikimą su Pietų Korėjos pareigūnais Pchenjane Šiaurės Korėjos lyderį vadino „savo vyru“, o vienam viešinčių pareigūnų pasiūlius Kim Jong Unui mesti rūkyti, kikeno ir plojo.